影／警辦案喝令「趴下」 毒犯乖犬也隨主人貼地不敢動

台中市刑大在去年底偵辦毒品案，發現宋姓男子涉嫌毒品罪，法院判勒戒2個月，但宋拒未到案執行，遭發布通緝，警方去年底循線收網，前往宋北區出租套房抓人，警方搜索時喝令宋「趴下」配合搜索，沒想到宋飼養的博美犬「乖乖」看到主人趴下，牠也忠心跟隨主人動作，讓一度緊張的搜索行動，有了逗趣場景，全案警詢後解送中檢執行。

台中市刑大偵二隊調查，宋姓男子（48歲）涉嫌毒品案，法院判他勒戒2個月，但宋未到案執行，已被通緝一周，去年11月24日，警方掌握宋藏身在北區出租套房內，前往抓人。

刑警一進門就喝令宋「趴下」配合調查，但屋內宋飼養的博美犬「乖乖」先是護主，對著刑警吠叫，但見主人趴在地上配合調查時，「乖乖」也與宋有難同當，一起趴在宋的身旁，形成有趣的畫面，也讓在場偵辦的刑警莞爾。

警方通知宋的友人代為照顧「乖乖」，另外現場也查獲少量安非他命與吸食器，全案帶回台中市刑大詢問，並依毒品罪偵辦，詢問後依毒品通緝，解送台中地檢署歸案執行。