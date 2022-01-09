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投資土方糾紛爆槍擊案1死 嘉縣前偵查佐羈押禁見

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

檢警偵辦嘉義東石鄉1男遭槍殺案，懷疑54歲退休偵查佐侯宏典，與綽號「包子」28歲死者張姓男子有土方利益衝突，本月5日談判雙方開槍；侯到案後喊冤，但檢方依殺人、槍砲罪嫌重大，對他聲押禁見；嘉義地院認為案發在場的他犯嫌重大，供詞也與其他共犯有出入，且逃匿不在住處，裁定羈押禁見。

侯宏典到案前，向本報喊冤稱，警職期間曾查獲張姓男子非法持槍械，雙方結下樑子，退休後投資土方生意又與張有利益衝突；據了解，侯今於羈押庭訊問，也都否認犯行。

檢警查出，侯宏典退休後投資土方工程，疑與張姓男子有利益衝突，本月5日雙方約在東石鄉台17線旁福德宮談判，侯男要兩名員工開車去現場探勘，兩員工再約其他友人前來，但起初不見張姓男子現身，直到大部分人要離開時，張突然開車到廟門前開槍，引發駁火，張姓男子頭部中彈，駕的車因此失控衝撞路邊護欄，侯見狀，混亂中趕緊開車駛離。

檢警6日策動侯宏典同夥的張姓、侯姓男子，及死者同車的許姓男子主動到案；警方並帶許男到雲林縣麥寮鄉某處查獲改造手槍2把、子彈4顆、彈殼1顆，另帶侯同夥侯男到嘉縣東石鄉某學校旁空地發現改造手槍2把，至於何把射中死者，待彈道鑑定。

檢警釐清，侯宏典同夥侯姓男子疑開槍打中死者，嘉義地院7日裁定張姓、侯姓、許姓男子3人羈押禁見。

朴子偵查隊8日上午持拘票，至侯宏典位於朴子市住處外面拘提他到案，檢方訊後今凌晨聲押禁見，嘉義地院認為，侯否認犯行，但有相關證人證述、扣押物證、監視器畫面等佐證他犯嫌重大，被告雖是主動聯繫員警投案，對涉案情節避重就輕，與其他共犯、證人不符，且案發後沒立即到案，逃匿不在住處，足認有逃亡之虞，故裁定羈押並禁止接見通信。

嘉義縣東石鄉台17線旁福德宮本月5日雙方談判發生駁火，1男子頭部中彈死亡。記者魯永明／翻攝
嘉義縣東石鄉台17線旁福德宮本月5日雙方談判發生駁火，1男子頭部中彈死亡。記者魯永明／翻攝
54歲退休偵查佐侯宏典疑與綽號「包子」28歲死者張姓男子有土方利益衝突，本月5日雙方談判時開槍駁火，嘉義地院下午裁定羈押禁見。本報資料照片
54歲退休偵查佐侯宏典疑與綽號「包子」28歲死者張姓男子有土方利益衝突，本月5日雙方談判時開槍駁火，嘉義地院下午裁定羈押禁見。本報資料照片

嘉義 東石 殺人

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