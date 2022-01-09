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妻無照撞傷騎士夫頂罪 貼心尪是累犯刑期先加後減判拘
高雄58歲蕭姓男子去年3月由妻子開車載著出遊，行經三民區察哈爾二街和楊姓機車騎士發生碰撞，蕭男擔心無照的妻子被重罰，向處理員警自稱他是駕駛，但被警拆穿，高雄地方法院依頂替罪判蕭男拘役25天，得易科罰金。
判決指出，去年3月16日中午12時許，蕭妻開車載著蕭男出門，在三民區察哈爾二街由西向東行駛，準備左轉進入路邊停車場時，沒注意到楊姓機車騎士疾駛而過，楊男撞上蕭妻棄車後倒地，全身及四肢多處挫擦傷、頸椎損傷，所幸送醫後無生命危險。
由於蕭妻沒有汽車駕照，蕭男擔心警方發現後會受到重罰，向到場處理的員警自稱他是駕駛，為妻子擔下車禍責任，後來員警前往醫院詢問受傷的楊姓機車騎士時，楊男才供稱開車的是「女性」，這才拆穿蕭男是幫妻子頂替，蕭也因頂替罪被警方移送，並被檢方依頂替罪起訴。
高雄地方法院審理時，法官發現蕭男曾因毒品、詐欺被判刑1年7月及1年1月，兩案接續執行直到2017年3月縮短刑期假釋出監，因此依累犯加重刑度，不過他因是幫妻子頂替，依法可減輕其刑，法官先加後減，最後判他拘役25天，得易科罰金2萬5000元。
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