妻無照撞傷騎士夫頂罪 貼心尪是累犯刑期先加後減判拘

高雄58歲蕭姓男子去年3月由妻子開車載著出遊，行經三民區察哈爾二街和楊姓機車騎士發生碰撞，蕭男擔心無照的妻子被重罰，向處理員警自稱他是駕駛，但被警拆穿，高雄地方法院依頂替罪判蕭男拘役25天，得易科罰金。

判決指出，去年3月16日中午12時許，蕭妻開車載著蕭男出門，在三民區察哈爾二街由西向東行駛，準備左轉進入路邊停車場時，沒注意到楊姓機車騎士疾駛而過，楊男撞上蕭妻棄車後倒地，全身及四肢多處挫擦傷、頸椎損傷，所幸送醫後無生命危險。

由於蕭妻沒有汽車駕照，蕭男擔心警方發現後會受到重罰，向到場處理的員警自稱他是駕駛，為妻子擔下車禍責任，後來員警前往醫院詢問受傷的楊姓機車騎士時，楊男才供稱開車的是「女性」，這才拆穿蕭男是幫妻子頂替，蕭也因頂替罪被警方移送，並被檢方依頂替罪起訴。