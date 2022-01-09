嘉義縣退休偵查佐涉東石槍殺案 喊冤仍被聲押禁見

檢警偵辦嘉義縣東石鄉1男遭槍殺案，鎖定54歲退休的侯姓偵查佐涉案，懷疑侯投資土方工程，與綽號「包子」的死者張姓男子有利益衝突，兩派人馬談判時開槍；檢方今凌晨訊後，認定涉殺人、槍砲罪嫌重大，且有串證、湮滅證據、逃亡之虞，聲押禁見，嘉義地院近中午已開羈押庭審理中。

據了解，3年前退休的侯姓偵查佐，在嘉縣水上、朴子警分局擔任基層警員多年，之後考取偵查員，疑退休後投資土方工程，與28歲張姓男子有利益衝突，本月5日雙方約在東石鄉台17線旁福德宮談判。

侯姓男子當時要兩名員工開車去現場探勘，兩員工又約其他友人前來，一時不見張姓男子現身，直到大部分人要離開時，張突然開車到廟門前開槍，引發侯的一方開槍駁火，射中張姓男子頭部，而張駕駛的車因此失控衝撞路邊護欄，侯見狀，混亂中趕緊開車駛離。

檢警6日策動侯姓男子同夥的張姓、侯姓男子，及死者同車的許姓男子主動到案；警方並帶許姓男子到雲林縣麥寮鄉某處查獲改造手槍2把、子彈4顆、彈殼1顆，另帶侯姓員工到嘉縣東石鄉某學校旁空地發現改造手槍2把。

檢警釐清，開槍打中死者的，疑為侯姓男子底下張姓男子，法院7日裁定張姓、侯姓、許姓男子3人羈押禁見。

朴子偵查隊8日上午持拘票，至侯姓男子位於朴子市住處外面拘提他到案，但侯辯稱，不清楚開了幾槍，檢方訊後認定他共犯殺人、槍砲罪嫌重大，有串證、湮滅證據、逃亡之虞，今凌晨聲押禁見，嘉義法院上午開羈押庭。