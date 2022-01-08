前偵查佐涉及槍擊案遭拘提 聲稱對方先開槍挑釁

嘉義縣警局前偵查佐候姓男子涉及5日槍擊案，今天遭拘提到案。他供稱是遭槍擊不治的張男先開槍挑釁。警方調查，雙方疑土方利益衝突，加上積怨已深，引發持槍駁火。

侯男晚間被移送嘉義地檢署複訊，檢方針對案情疑點調查侯男是否也有開槍，訊後擬向法院聲押。至於死者張男頭部右側太陽穴遭貫穿槍擊，後續依彈道鑑識比對，進一步釐清由誰開槍造成。

嘉義縣警察局朴子分局副分局長黃茂峰接受中央社記者電訪表示，東石鄉5日深夜這起槍擊案，造成頭部遭槍擊的張男不治，逃亡3天的侯男，上午在朴子住處遭拘提；雙方疑因土方利益衝突，加上積怨已深，彼此互看不順眼，當時狹路相逢引發槍擊案。

檢警表示，侯男警職退休後，從事土方事業，與28歲張姓男子因土方利益發生口角，雙方積怨已深。綽號「包仔」的張男5日深夜駕車戴友人許男行經東石鄉一處土地公廟附近，發現侯男等人在廟內，持改造手槍對空鳴槍威嚇。

檢警初步調查，侯男與36歲同夥張男當下持改造手槍衝出廟外，對張男的車輛開槍；張男也不甘示弱開槍還擊。過程中雙方都有卡彈，疑各開3槍，其中1槍擊中車內張男頭部，送醫急救後今天宣告不治。

檢警表示，張男頭部中彈駕車失控衝撞路邊護欄，侯男等人見狀分別駕車逃逸。嘉義警檢連日緝凶，在逃的前侯姓偵查佐今天遭拘提，同夥張男、同樣持槍侯男6日出面投案，侯男交出2把改造手槍；傷重不治張男的許姓同夥一樣6日投案，交出改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆。

檢方認為先前到案3嫌均涉及殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，且有湮滅證據、勾串共犯情形，昨天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。