扯！保時捷男辯稱友人肚子痛 強胃散裝K他命送進防疫旅館

32歲巫姓男子從寮國返台住進台北市一間防疫旅館，竟涉嫌要友人將K他命裝在「張國周強胃散」內送至旅館供他吸食，友人照做開著保時捷跑車轉交櫃台人員後離開，毒品遭駐守旅館的警員查獲。由於巫隔離中，警方待他解除後展開偵辦。

巫男住的防疫旅館位於台北市中正區；近日有多名外國技術人員來台交流，其入住的防疫旅館與巫相同，警方便執行安全維護勤務，駐守在旅館內。

昨天晚上10點半，旅館櫃台接獲一名開保時捷跑車的男子要求將1罐張國周強胃散轉交巫姓房客，他自稱巫的友人，因巫的肚子痛才幫忙送藥，當下匆匆離開。

櫃台人員打開強胃散發現是不明粉末，察覺有異轉交台北市保安警察大隊第二中隊警員賴永晟查看，賴員一看發現是K他命，立刻回報副中隊長攜帶毒品檢測劑到飯店，檢測後確認是淨重27.8公克的K他命。