快訊

新北確診小黃司機足跡曝光 橫跨台北、宜蘭兩縣市

機場保全曾打3劑疫苗仍染疫 指揮中心曝關鍵

扯！保時捷男辯稱友人肚子痛 強胃散裝K他命送進防疫旅館

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

32歲巫姓男子從寮國返台住進台北市一間防疫旅館，竟涉嫌要友人將K他命裝在「張國周強胃散」內送至旅館供他吸食，友人照做開著保時捷跑車轉交櫃台人員後離開，毒品遭駐守旅館的警員查獲。由於巫隔離中，警方待他解除後展開偵辦。

巫男住的防疫旅館位於台北市中正區；近日有多名外國技術人員來台交流，其入住的防疫旅館與巫相同，警方便執行安全維護勤務，駐守在旅館內。

昨天晚上10點半，旅館櫃台接獲一名開保時捷跑車的男子要求將1罐張國周強胃散轉交巫姓房客，他自稱巫的友人，因巫的肚子痛才幫忙送藥，當下匆匆離開。

櫃台人員打開強胃散發現是不明粉末，察覺有異轉交台北市保安警察大隊第二中隊警員賴永晟查看，賴員一看發現是K他命，立刻回報副中隊長攜帶毒品檢測劑到飯店，檢測後確認是淨重27.8公克的K他命。

警方電話聯繫巫男欲做初步偵詢，巫否認教唆友人送毒，拒絕偵詢。因他非現行犯，警方已查出保時捷車牌號碼，也保留巫跟友人、櫃台人員的對話紀錄，將罪證送至轄區分局偵辦。

巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子在防疫旅館隔離，涉嫌要友人送K他命到旅館供他吸食，被旅館櫃台、警方抓包。記者蔡翼謙／翻攝

北市 防疫旅館 毒品

延伸閱讀

老父開車違規欠款20萬 害他保時捷被查封

「Dream Together夢工程」計畫！台灣保時捷攜手博幼基金會，以教育驅動夢想

鮪魚「魚卵」檢查報告出爐 和保時捷男友交往首日就遭曝光

限量90萬個！全家便利商店「2022祥虎福袋」最大獎抽保時捷名車

相關新聞

涉東石鄉槍擊案 侯姓退警拘提到案喊冤：是張男先挑釁

涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的54歲朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方簽發拘票，上午主動到朴子警分局投案，他供稱，擔任警職期間，曾...

東石鄉槍擊案被害男腦死 家屬辦理出院

嘉義縣東石鄉槍擊案，遭槍傷的28歲張姓男子右側太陽穴中槍貫穿命危，在嘉義長庚救治2天多，張男因傷重無法開刀，昏迷指數只剩...

扯！保時捷男辯稱友人肚子痛 強胃散裝K他命送進防疫旅館

32歲巫姓男子從寮國返台住進台北市一間防疫旅館，竟涉嫌要友人將K他命裝在「張國周強胃散」內送至旅館供他吸食，友人照做開著...

砂石車超載拒檢逃逸還逼車 警追八公里開四槍才就範

高雄岡山警分局員警今天上午在燕巢交流道執行攔檢勤務時，見38歲盧姓男子駕駛砂石車疑似超載便示意攔檢，豈料，盧男拒檢還試圖...

涉槍擊案侯姓退警拘提到案 警局長：辦自家人秉公處理

涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方以其涉犯殺人未遂、違反槍砲罪嫌被告，簽發拘票，朴子偵查隊上午在侯員...

外國人合法停留超過180日 第19度延長30天

由於國際疫情仍舊險峻，移民署針對2020年3月21日（含）以前入境台灣，且目前還沒逾期停留的外國人，再次自動延長其在台停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。