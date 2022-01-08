聽新聞
test
0:00 / 0:00
砂石車超載拒檢逃逸還逼車 警追八公里開四槍才就範
高雄岡山警分局員警今天上午在燕巢交流道執行攔檢勤務時，見38歲盧姓男子駕駛砂石車疑似超載便示意攔檢，豈料，盧男拒檢還試圖衝撞員警，為制止逃逸，警方先是開2槍擊破後輪，隨後逃向國道，在熱心民眾幫助下，尾隨車輛將近8公里，到仁武時，警方再度示意攔停，並開槍射擊前輪才願意就範。警詢後，將盧男依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、滲漏舉發，另依妨害公務罪移送。
岡山警分局鳳雄派出所員警，今天上午10時50時在燕巢交流道下，執行攔查勤務時，發現一輛砂石車滿載砂石，輪胎明顯下沉，疑似超載過重，警方便上前示意停車受檢，豈料，該車拒絕配合，逃逸的過程中，還逼車險撞上員警。
情急之下，員警為防生命受危害，先朝該輛砂石車左後輪胎射擊2槍試圖制止，但該車仍不願配合，旋即駕車迴轉往國道10號交流道往仁武方向逃逸。過程中，一名熱心的李姓男子見狀，立即表明願意幫助員警，隨即駕車尾隨。
警方尾隨砂石車約8公里，駕駛砂石車的盧男以為無警車尾隨，便下交流道，將車停於仁武區環湖路。員警到場後，立刻上前攔阻，眼看對方又要倒車逃離，警方再朝車左前輪補發2槍制止，盧眼看走投無路，才願意就範，追捕過程耗費約20分鐘。
關於為何拒撿的原因，盧男皆不願透露，被捕後，還表明要找律師。初步了解，盧無酒駕情勢，警詢後，將他依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、滲漏舉發，另依妨害公務罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言