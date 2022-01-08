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涉槍擊案侯姓退警拘提到案 警局長：辦自家人秉公處理

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方以其涉犯殺人未遂、違反槍砲罪嫌被告，簽發拘票，朴子偵查隊上午在侯員朴子市住家外拘提到案，侯有跆拳2段身手，未抗拒，配合偵辦。

針對退休刑警自家人涉案，警察局長廖訓誠強調，警方秉公處理，主動偵辦，毋枉毋縱，雖然涉案犯嫌到案，但對背後犯案動機及相關人員，警方會持繼偵辦。

5日深夜，槍擊案發後，朴子偵查隊積極追查退休侯姓偵查佐，侯暫避風頭2天，警方掌握其行蹤，上午在朴子市住家外拘提到案，警方帶他到住家等處搜索，未查獲槍彈。警方調查，5日深夜雙方人馬共6人發生槍戰，連被害人共5人到案。

侯員否認犯行，供稱擔任警職期間，曾查獲綽號「包子」張男非法持有槍械送辦，雙方結下樑子，退休後和友人投資土方廢棄土工程，雖然合法經營，卻擋到別人財路，張男得知後破壞機具、砸車，因剛踏入這行才簽下第一筆生意，不想因此違約，提出15萬元想息事寧人，但「包子」覺得太少；針對侯員供詞，警方強調，會依相關事證釐清調查。

54歲侯姓退休偵查佐，朴子市人，3年前退休，長期在水上警分局、朴子警分局擔任基層警員，後考取偵查員，曾與他共事員警說，候男雖無不良劣績，但「兄弟江湖氣重」，家境不錯，不缺錢，退休原擬經營太陽能，後經營土方仲介涉及槍擊，警方辦自家人，昔日同事為他感到惋惜。

涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方以其涉犯殺人未遂、違反槍砲罪嫌被告，簽發拘票，朴子偵查隊上午在侯員朴子市住家外拘提到案，侯有跆拳2段身手，未抗拒。記者魯永明／攝影
涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方以其涉犯殺人未遂、違反槍砲罪嫌被告，簽發拘票，朴子偵查隊上午在侯員朴子市住家外拘提到案，侯有跆拳2段身手，未抗拒。記者魯永明／攝影

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