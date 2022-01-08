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高雄男組詐騙話務機房 保大特勤攀降攻堅

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名39歲孫姓男子找來5人，組建詐騙話務機房，藉由網路微信通訊交友軟體，專挑中國女子下手，施展愛情詐騙，鼓山警方本月4日下午找來保安大隊特勤中隊攀降攻堅，成功逮捕孫等6人，警詢後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署，皆以5到8萬元交保。

警方表示，孫男找來20歲到51歲的友人，在鼓山區慶豐街上某大樓4樓，籌組詐騙機房。他們先到用他人帥氣、身材精實照片，在網路微信通訊交友軟體上，隨機找尋「等愛的女人」。

等到有人上鉤後，孫男等人再以愛情金句「其實全世界最幸福的童話，就是與你一起度過柴米油鹽的歲月」、「情書我只寫三行，剩下的浪漫我一生負責」、「願歲月可回首，且以深情共白頭」等極盡甜言蜜語的哄騙方式，博取被害人芳心。

最後，孫男等人再進一步以規劃「未來」為由，要求共同投資名義，騙取被害人金錢得手。

鼓山分局、刑事警察局等單位共組專案小組，本月4日下午3點多，由高雄市保安大隊特勤中隊成員，以天將神兵攀降方式，直接進入機房供間，一舉查獲孫男等6人。警方另查獲工作手機51支、工作筆記、現金人民幣14000元、美金966元、電腦、筆電、愛情金句等，警詢後全數解送高雄地檢署偵辦。

孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝
孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝
孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝
孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝
孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝
孫姓男子籌組詐騙機房，盜用他人照片施展愛情詐術。記者邱奕能／翻攝

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