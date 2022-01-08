高雄男組詐騙話務機房 保大特勤攀降攻堅

高雄一名39歲孫姓男子找來5人，組建詐騙話務機房，藉由網路微信通訊交友軟體，專挑中國女子下手，施展愛情詐騙，鼓山警方本月4日下午找來保安大隊特勤中隊攀降攻堅，成功逮捕孫等6人，警詢後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署，皆以5到8萬元交保。

警方表示，孫男找來20歲到51歲的友人，在鼓山區慶豐街上某大樓4樓，籌組詐騙機房。他們先到用他人帥氣、身材精實照片，在網路微信通訊交友軟體上，隨機找尋「等愛的女人」。

等到有人上鉤後，孫男等人再以愛情金句「其實全世界最幸福的童話，就是與你一起度過柴米油鹽的歲月」、「情書我只寫三行，剩下的浪漫我一生負責」、「願歲月可回首，且以深情共白頭」等極盡甜言蜜語的哄騙方式，博取被害人芳心。

最後，孫男等人再進一步以規劃「未來」為由，要求共同投資名義，騙取被害人金錢得手。