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高雄警春節前掃槍毒 4男藏槍吸「半步癲」落網

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄警方趁春節連假前掃蕩槍、毒，據報蔡姓男子常呼朋引伴到住處涉嫌吸毒，赴蔡住處查緝，搜出2把手槍及印著「半步癲」的毒品咖啡包等毒品，逮捕蔡等4名男子，其中，許姓男子還另涉槍砲、傷害等案件遭通緝，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，蔡姓男子（25歲）常找朋友到高雄市鼓山區九如四路他住處，涉嫌群聚吸毒，警方據報蔡可能藏槍，1月5日到他住處查緝，發現蔡與許姓（26歲）、呂姓（24歲）和王姓（27歲）3男子涉嫌吸毒，並在蔡的臥室，查獲1把改造手槍、1把空氣槍，以及82公克K他命和「半步癲」毒品咖啡包。

警方查證蔡等4人身分，發現許姓男子涉槍砲、傷害2案，分別在2020年及去年經橋頭地檢署發布通緝。據查，許在2017年8月，與多名男子向人討債，誘騙1男子到左營區崇實新村廢棄眷村，綁住手腳毆打成傷。

蔡稱，他的手槍是1名綽號「俊仔」的男子買來防身，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方搜出的「半步癲」毒品咖啡包。記者林保光／攝影
警方搜出的「半步癲」毒品咖啡包。記者林保光／攝影
警方逮捕涉嫌藏槍的蔡姓男子（左）等人。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌藏槍的蔡姓男子（左）等人。記者林保光／翻攝
許姓男子涉2案被通緝，躲到蔡姓男子家吸毒被捕。記者林保光／翻攝
許姓男子涉2案被通緝，躲到蔡姓男子家吸毒被捕。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，搜出槍、毒。記者林保光／攝影
警方在蔡姓男子住處，搜出槍、毒。記者林保光／攝影

毒品 吸毒 通緝

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