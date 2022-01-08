朴子分局迅速偵破槍擊殺人 翁章梁頒獎：警方不容挑釁

嘉義縣東石鄉5日深夜發生槍擊案，朴子警分局在案發10多小時迅速破案，將涉嫌開槍張男等共3人法辦收押禁見；縣長翁章梁上午由縣警局長廖訓誠陪同，到朴子警分局頒獎表揚，感謝警方辛勞，強調警方不容挑釁，他指示警局及環保局加強巡視，在廢土棄置熱點加裝監視器，加強稽查取締。

翁章梁由縣警局長廖訓誠、刑警大隊長徐名谷陪同，到朴子警分局偵查隊頒破案獎金，由朴子警分局長陳鴻忠、副分局長洪春昇、偵查隊長侯宗文代表受獎，翁章梁感謝警方不眠不休辦案辛勞，他強調，警方維持治安社會秩序，執法公權力，在人民心目中的形象很重要，警方不容挑釁。

翁章梁說，近來營建工程大興土木，經常發生廢土往偏鄉棄置，槍擊案因廢土土方利益衝突，不該使用暴力、槍械，危害治安，發生槍擊造成人員傷亡，讓人遺憾。翁章梁表示，轄區台糖地空曠，偏僻農地常遭棄置廢土，台糖加強監視器，他指示警方及環保局在偏僻棄置熱點，裝監視器，並加強巡視，防杜棄置廢土。