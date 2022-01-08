朴子分局迅速偵破槍擊殺人 翁章梁頒獎：警方不容挑釁
嘉義縣東石鄉5日深夜發生槍擊案，朴子警分局在案發10多小時迅速破案，將涉嫌開槍張男等共3人法辦收押禁見；縣長翁章梁上午由縣警局長廖訓誠陪同，到朴子警分局頒獎表揚，感謝警方辛勞，強調警方不容挑釁，他指示警局及環保局加強巡視，在廢土棄置熱點加裝監視器，加強稽查取締。
翁章梁由縣警局長廖訓誠、刑警大隊長徐名谷陪同，到朴子警分局偵查隊頒破案獎金，由朴子警分局長陳鴻忠、副分局長洪春昇、偵查隊長侯宗文代表受獎，翁章梁感謝警方不眠不休辦案辛勞，他強調，警方維持治安社會秩序，執法公權力，在人民心目中的形象很重要，警方不容挑釁。
翁章梁說，近來營建工程大興土木，經常發生廢土往偏鄉棄置，槍擊案因廢土土方利益衝突，不該使用暴力、槍械，危害治安，發生槍擊造成人員傷亡，讓人遺憾。翁章梁表示，轄區台糖地空曠，偏僻農地常遭棄置廢土，台糖加強監視器，他指示警方及環保局在偏僻棄置熱點，裝監視器，並加強巡視，防杜棄置廢土。
檢警調查，侯姓退休偵查佐主導的土方集團，因事業與綽號「包仔」張男發生口角、引發糾紛，相約談判，兩派人馬在東石鄉三江村一處土地公廟狹路相逢，各持改造槍枝駁火，當時張男駕車載許姓友人，頭部中彈後，車輛失控衝撞路欄，侯男人馬見狀分別駕車逃逸，隔天經警方策動，開槍張男、接應侯男，與「包子」同夥許男分別投案、被逮，上午侯姓退休偵查佐投案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言