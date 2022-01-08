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東石鄉槍擊案被害男腦死 家屬辦理出院

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉槍擊案，遭槍傷的28歲張姓男子右側太陽穴中槍貫穿命危，在嘉義長庚救治2天多，張男因傷重無法開刀，昏迷指數只剩三，因腦死上午家屬辦理出院，將張男帶回家。

5日深夜11點，綽號「包子」張男開車載許姓友人，在東石鄉三家村三塊厝台17線福德廟路旁，與人駁火，遭37歲張男持改造手開槍射中太陽穴。

消防救護人員到場，張男槍傷在頭部，一度命危，送嘉義長庚救治，恢復生命跡象，長庚說，張男右側太陽穴貫穿槍傷，子彈卡在腦內，傷勢嚴重，昏迷指數只有3，無法開刀取出腦部子彈，加護病房觀察。由於張男腦死，家屬辦手續用救護車帶他回家。

警方說，開槍37歲張男與朴子警分局侯姓退休偵查佐同夥，張男行凶後由侯姓友人開車接應逃逸，破案關鍵在張男拿槍在福德廟走動被監視器拍到露餡，「包子」張男頭部中彈，車子撞路旁電線桿，同車許姓友人報案求救。

嘉義縣東石鄉槍擊案，遭槍傷的28歲張姓男子右側太陽穴中槍貫穿命危，在嘉義長庚救治2天多，張男因傷重無法開刀，昏迷指數只剩三，因腦死上午家屬辦理出院，將張男帶回家。記者魯永明／翻攝巷
嘉義縣東石鄉槍擊案，遭槍傷的28歲張姓男子右側太陽穴中槍貫穿命危，在嘉義長庚救治2天多，張男因傷重無法開刀，昏迷指數只剩三，因腦死上午家屬辦理出院，將張男帶回家。記者魯永明／翻攝巷

嘉義 長庚

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