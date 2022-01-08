毒蟲賣安非他命1.1公克 這原因重判6年6月徒刑

台東1名田姓男子去年販賣第二級毒品甲基安非他命共1.1公克，經警方查獲移送地檢署起訴，因累犯，檢察官建請加重其刑。法院審結認為田男雖販售重量僅1.1公克，但毒品對社會秩序及國民健康危害至深且鉅，加上毒品危害防制條例最低刑度已修正為10年徒刑，判處田男6年6個月徒刑。

判決書指出，田男於去年1月至2月間，分別販售第二級毒品甲基安非他命0.1、0.2、0.2、0.2及0.4公克給謝姓和溫姓2名吸食者，遭警方查獲，詢問後依違反毒品危害防制條移送地檢署偵辦，案經檢察官起訴，因累犯，並建請加重其刑。

法官審理調查，田男曾於107年販毒判處有期徒刑2月3次，5年內再犯有期徒刑罪刑，田辯稱有賺到的部分係作為自己吸食之用，也坦承犯行。不過，法官認為田所交易對價與毒品重量僅1.1公克亦非至鉅，與大量散布毒品的大盤、中盤毒販相較情節差很多，但販毒所為實乃法所不容。