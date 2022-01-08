涉東石鄉槍擊案 侯姓退警投案喊冤：是張男先挑釁

涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的54歲朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方簽發拘票，上午主動到朴子警分局投案，他供稱，擔任警職期間，曾查獲綽號「包子」張男非法持有槍械送辦，雙方結下樑子。

侯員說，退休後和友人投資土方廢土工程，雖然合法經營，卻擋到別人財路，張男得知後破壞機具、砸車，因剛踏入這行才簽下第一筆生意，不想因此違約，提出15萬元想息事寧人，但「包子」覺得太少。

侯員表示，東石許多低窪區需要土方填造有很大商機，但就是有些不肖業者夾雜大堆垃圾廢棄土大賺黑心錢，且利益被少數集團把持；「包子」參與其中，事發當天「包子」發現工地持續填土工程，於是打電話詢問，這塊土地還沒談好，為何開始動工？解釋因為契約要在農曆年前完成。

「包子」約好當晚要談判，約定地點在台61線底下一處偏僻處。當晚擔心有狀況，員工「小傑」張男、「阿猴」侯男2人先開車過去查探，沒有發現「包子」，2人又私下聯絡一群友人過來，他看這麼多人出現，認為事情講清楚就好，叫他們都離去。