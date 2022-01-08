涉東石鄉槍擊案 侯姓退警投案喊冤：是張男先挑釁
涉嫌嘉義縣東石鄉槍擊案的54歲朴子警分局退休侯姓偵查佐，檢方簽發拘票，上午主動到朴子警分局投案，他供稱，擔任警職期間，曾查獲綽號「包子」張男非法持有槍械送辦，雙方結下樑子。
侯員說，退休後和友人投資土方廢土工程，雖然合法經營，卻擋到別人財路，張男得知後破壞機具、砸車，因剛踏入這行才簽下第一筆生意，不想因此違約，提出15萬元想息事寧人，但「包子」覺得太少。
侯員表示，東石許多低窪區需要土方填造有很大商機，但就是有些不肖業者夾雜大堆垃圾廢棄土大賺黑心錢，且利益被少數集團把持；「包子」參與其中，事發當天「包子」發現工地持續填土工程，於是打電話詢問，這塊土地還沒談好，為何開始動工？解釋因為契約要在農曆年前完成。
「包子」約好當晚要談判，約定地點在台61線底下一處偏僻處。當晚擔心有狀況，員工「小傑」張男、「阿猴」侯男2人先開車過去查探，沒有發現「包子」，2人又私下聯絡一群友人過來，他看這麼多人出現，認為事情講清楚就好，叫他們都離去。
就在大部分人都離開時，「包子」突然開車來廟門前開槍，「小傑」也拿槍反擊，雙方互相開槍，他本能反應趴地上閃躲，不清楚開了幾槍，當時一心只想離開現場，「包子」又開車過來再開槍，在對方車子迴轉瞬間，從車子內拿出一把鋸子丟向對方後急忙上車，看到對方車子停在一旁，趁機開車離開現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言