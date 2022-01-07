影／中二補選投票前掃黑 警攻堅破天道盟等組織逮百人

台中市第2選區補選在即，為了防範黑道幫派份子影響選情，市警局執行「安城專案」，偵破數起犯罪組織案，其中更破獲「天道盟松山會」天理、天世2支分會的暴力勒索集團，共查獲犯嫌18人、天道盟松山聯盟徽章、現金新台幣20餘萬元及本票等證物，此2案在警詢後，移送台中地檢署偵辦中。

霧峰警分局於5日晚間，對松山會天世分會在西區向上路、忠明南路據點破門攻堅，犯嫌在逃竄時，自後門防火巷空間，跳上一旁加油站天台，所幸霹靂小組已在外埋伏，立即上前圍捕壓制，此案共查獲犯嫌11人，並查扣新臺幣20萬餘元、天道盟松山聯盟徽章34個、金戒指2只、改造子彈1顆、商業本票簿2本及帳本等證物。

經查，曾姓分會長指揮旗下成員，透過暴力介入他人債務，從中收取高額報酬，甚至對其敲詐勒索被害人；曾嫌為了增加組織收入，更安排成員成為詐欺車手，若有成員要脫離會籍，就會率眾毆打被害人，並強迫他簽立本票。此案在警方詢後，移送台中地檢署偵辦。

刑大偵一隊4日傍晚也破獲以松山會天理分會余姓幹部為首的暴力集團。據了解，該集團會邀請被害人共同投資虛擬貨幣，要求他拿出30萬元新台幣資金參與，若對方推辭，就會假借已代墊資金為由，向他追討債務並毆打被害人，甚至威脅他交付身上現金等財物。本案共查獲犯嫌7人、空氣槍2支、BMW客車1輛及球棒、甩棍等證物，移送台中地檢署偵辦。

第一警分局破獲以洪姓犯嫌為首的販毒集團，假藉被害人積欠款項為由，脅迫被害人協助運送毒品，並強搜身上財物；第四警分局也破獲以許姓犯嫌為首的網路博弈集團，以債務問題，以暴力強迫被害人簽下本票，並透過恐嚇取得不法利益；2案共查獲犯嫌16人、現金新台幣120餘萬元，及球棒、高爾夫球桿等證物。清水警分局、大雅警分局、台中刑大偵五隊也分別偵破暴力討債集團，共查獲32人及借據、現金及球棒等證物。