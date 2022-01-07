男子柬埔寨返鄉 自主健康管理期間拉K被逮送辦

台南25歲王姓男子從柬埔寨返鄉，在防疫旅館14天後進行7天自主健康管理，今天凌晨和友人雙載出門，因身上發出濃厚K他命氣味遭警方逮獲，還被起出1包K他命，詢後依法送辦。

台南市警局麻豆分局警員告訴中央社記者，警方今天凌晨3時許執行巡邏勤務時，在台南市麻豆區發現1輛2人雙載普通重型機車跨越雙黃線違規，攔查時發現後座王姓男子身上散發濃厚K他命氣味，隨即在機車置物箱內尋獲王男持有的1包K他命粉末及1個吸食器。

警方當場查詢王男身分，赫然發現王男竟是接受居家檢疫的人，警方不敢大意，做好自身防護措施後將2人帶回偵訊。不過，經通知區公所及衛生所查證，王男僅是自主健康管理期間，防疫系統連線警用電腦資料尚未更新，才會顯示居家檢疫訊息。

警方調查，戶籍地在台南市玉井區的王男，從柬埔寨返鄉後在防疫旅館14天，如今自主健康管理7天，但仍可戴口罩出門。不過，王男拉K被查獲，警方詢後依違反毒品危害防制條例送辦。