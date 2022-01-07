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影／一句「我男友被人帶走」警破毒窟逮8人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和偵查隊今天凌晨會同永和警方，破獲藏身在永和區一間出租公寓的毒窟，逮捕盧姓男子共8名毒蟲，現場並查扣海洛因。據了解，全案起因是陳姓女子見吳姓男友昨晚被盧男等人強行帶上車，憂心男友安危報案，中和警方循線上門破獲這處毒窟，警詢後今天依毒品罪嫌將盧男等7男1女移送新北地檢署偵辦。

「我男友被人帶走，還放話叫我不要跟在後面。」陳姓女子昨晚10時許報案指稱，其男友吳姓男子在中和區員山路被人強押上車，中和偵查隊依車號循線追查至永和區永利路81巷內一處民宅，會同轄區永和警方叫門時，屋內多人聽聞警方上門，分別由前後門逃竄。

警方見狀以優勢警力控制現場，共查獲盧男（50歲）及其女兒盧女（26歲）和許男（24歲）、鄭男（45歲）、盧男（50歲）、李男（47歲）、徐男（49歲）、洪男（43歲）8人，在主嫌盧男承租的公寓一樓客廳及房間，查獲海洛因一包、注射針筒和吸食器一組，並在盧女皮包中起獲安非他命一小包。

據了解，報案人陳姓女子因吳姓男友與經營租車行的盧女，有租車逾期的債務糾紛約1萬2000元，盧女父親昨晚開車偕同盧女與友人鄭男及盧女的許姓男男共4人，到中和區員山路一間小吃店找吳男，因盧男要求吳男上車協商，陳女開車尾隨在後，因盧男傳訊叫陳女不要再跟，陳女憂心男友安危急忙報警。

中和警方依盧男汽車車號，調閱監視器查出吳男被帶至永和區永利路81巷內一處出租民宅，今天凌晨1時30分會同轄區永和警方上門找人，不僅順利救出吳男，還意外破獲這處毒窟，警詢後今天下午依毒品罪嫌將盧男等8人移送新北地檢署偵辦，至於是否涉及妨害自由部分警方將進一步調查釐清。

新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天凌晨會同永和警方破獲藏身在出租公寓的毒窟，逮捕8名毒蟲，現場並查扣海洛因。記者王長鼎／翻攝

毒品 監視器

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