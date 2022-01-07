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攔查毒犯竟是「檢疫隔離」趴趴走？警嚇一大跳幸是虛驚

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南麻豆分局埤頭派出所1日7日凌晨3時10分許執行巡邏勤務時，發現一部2人雙載普通重型機車跨越雙黃線違規，尾隨再伺機向前攔查，後座王姓男子散發濃厚K他命氣味，從置物箱起出含袋重0.43公克K他命粉末一包及毒品吸食器一個，帶回警局製作筆錄時，電腦一查竟出現是居家檢疫人員，員警嚇一大跳，幸向戶籍地查證僅為自主健康管理人員，因資料尚未更新才會造成虛驚。

據指出，警員依違反毒品危害防制，將王男（25歲）帶返所製作筆錄，使用警用小電腦查證身分時，赫然跳出王男疑似為居家檢疫人員，員警不敢大意，做好自身防護措施後，立即將2人帶返所，並通知戶籍所在地玉井區公所及衛生所等防疫單位，所幸經查證下，發現王男僅係自主健康管理人員，是因防疫系統連線警用電腦資料尚未更新，才會顯示居家檢疫之訊息。

據了解，王姓男子剛從柬埔寨返國，在高雄防疫旅館完成14天檢疫，目前是返家健康自主健康管理，警方向台南市政府衛生局查證，自主健康管理人員在有佩帶口罩的情況下得以出門，後續王男經驗尿後呈現三級毒品K他命陽性反應，其持有及吸食三級毒品未達5公克屬行政罰，依違反毒品危害防制條例函送台南市府警察局裁罰，將持續依據毒品買賣上下游關係，向下刨根向上溯源。

麻豆分局分局長許敏能表示，本案犯嫌雖非居家檢疫人員，但仍不敢大意，事後針對巡邏車及派出所內外皆進行大消毒，並持續追蹤同仁近期自身健康狀況，如有發燒或其他症狀，將立即進行篩檢；另毒品可說是各種犯罪的源頭之一，也是造成社會治安混亂的一大原因，麻豆分局將會持續全力打擊毒品，向上溯源並向下刨根，期盼還給大家一個乾淨無毒的居住環境。

台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場，但求謹慎警車仍仔細清消。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場，但求謹慎警車仍仔細清消。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場，但求謹慎警車仍仔細清消。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場，但求謹慎警車仍仔細清消。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警員攔查毒犯驚見居家檢疫人員趴趴走，幸好查證後是虛警一場。記者吳淑玲／翻攝

毒品 居家檢疫 健康管理

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