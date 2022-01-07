攔查毒犯竟是「檢疫隔離」趴趴走？警嚇一大跳幸是虛驚

台南麻豆分局埤頭派出所1日7日凌晨3時10分許執行巡邏勤務時，發現一部2人雙載普通重型機車跨越雙黃線違規，尾隨再伺機向前攔查，後座王姓男子散發濃厚K他命氣味，從置物箱起出含袋重0.43公克K他命粉末一包及毒品吸食器一個，帶回警局製作筆錄時，電腦一查竟出現是居家檢疫人員，員警嚇一大跳，幸向戶籍地查證僅為自主健康管理人員，因資料尚未更新才會造成虛驚。

據指出，警員依違反毒品危害防制，將王男（25歲）帶返所製作筆錄，使用警用小電腦查證身分時，赫然跳出王男疑似為居家檢疫人員，員警不敢大意，做好自身防護措施後，立即將2人帶返所，並通知戶籍所在地玉井區公所及衛生所等防疫單位，所幸經查證下，發現王男僅係自主健康管理人員，是因防疫系統連線警用電腦資料尚未更新，才會顯示居家檢疫之訊息。

據了解，王姓男子剛從柬埔寨返國，在高雄防疫旅館完成14天檢疫，目前是返家健康自主健康管理，警方向台南市政府衛生局查證，自主健康管理人員在有佩帶口罩的情況下得以出門，後續王男經驗尿後呈現三級毒品K他命陽性反應，其持有及吸食三級毒品未達5公克屬行政罰，依違反毒品危害防制條例函送台南市府警察局裁罰，將持續依據毒品買賣上下游關係，向下刨根向上溯源。