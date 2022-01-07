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男離奇死在友人家門口 友人指甲有死者血跡被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市大甲區邱姓男子去年9月25日離奇陳屍在友人李男住家門口前，全身傷痕累累，李辯稱「不知道為何屍體會在我家前面」，檢察官搜索李住處，發現地板、牆面及床墊均檢出被害人血跡，剪刀所留血跡與被害人相符，且李的衣褲及指甲檢出被害人血跡，認定李殺害邱，且在邱受重創後，未及時送醫，致邱最終引起失血過多及橫紋肌溶解症而死亡，台中地檢署今天傷害、遺棄致死等罪將邱起訴。

李男（66歲）否認犯行，辯稱「邱男最近己有半年沒有來找我，我都住在戶籍地，是自己一個人住，我不知道為何屍體會在我家前面，警察叫我的時候我開門，我才看到屍體在我家車口」。

檢察官調閱附近監視器影像，看到李男於9月21日下午外出時，身著衣褲沾有血跡。搜索李男住處及採驗結果，發現地板、牆面及床墊均檢出被害人血跡，現場發現剪刀等尖銳物，刀刃或刀柄處留有血跡，比對結果與被害人型別相符。

另李男身著上衣、褲子及指甲等處，檢出被害人血跡。此外，李男住處內搜索取得長褲內褲等物，斑跡經採證送鑑後，與被害人型別相符，證明被害人近期確曾至李的住處，雙方有往來接觸。

檢察官函詢法醫研究所，確認被害人所受銳器傷及大片瘀傷，倘及時得到適當救治，是否可免於死亡結果，法醫研究所稱「在死者剛受銳器傷及大片瘀傷時，儘早送醫緊急處置，或有挽回死者生命的可能性」，因此檢察官依遺棄致死罪起訴李男。

起訴書指出，李男（66歲）是邱男（60歲）的友人，邱先前與姐姐居住在台中市大甲區鎮瀾街，於去年7月中旬離家，不時前往李男位於大甲區中山路住處，同年9月21日前，2人因不明原因發生爭執，李涉嫌持銳器刺向邱前頸胸部及後頸背部，致前頸胸部有7處出血、後頭頸部有9處開放性傷口及6處裂傷。

李並毆打邱的四肢，造成四肢大片瘀傷，皮下軟組織肌肉因而出血，邱陷於無自救能力狀 態，李負有扶助及保護義務，卻對邱的傷勢置之不理，始終未及時將邱送醫，致邱因前頸胸部多處銳器傷及四肢大片瘀傷，最終引起失血過多及橫紋肌溶解症而死亡。

李於邱死亡後，持續將邱的屍體放在住處內，直到9月24日晚間，始將屍體移置至住處大門旁，往來民眾於25日上午發現後報警處理。

台中市大甲區邱姓男子去年9月25日離奇陳屍在友人李男住家門口前，全身傷痕累累，李辯稱「不知道為何屍體會在我家前面」，檢察官在李的衣褲及指甲檢出被害人血跡，台中地檢署今天傷害、遺棄致死等罪將邱起訴。圖／本報資料照
台中市大甲區邱姓男子去年9月25日離奇陳屍在友人李男住家門口前，全身傷痕累累，李辯稱「不知道為何屍體會在我家前面」，檢察官在李的衣褲及指甲檢出被害人血跡，台中地檢署今天傷害、遺棄致死等罪將邱起訴。圖／本報資料照

檢察官 台中市

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