欠20萬法事費用 高雄男子被毆打致死坐在椅子上斷氣
高雄鳳山區臨海路附近某公園，昨天上午有一名顧姓男子倒在地上，警方獲報到場後顧男還有氣息，只是到消防救護員到場時，他已經斷氣；警方查出顧男是因積欠蔡姓女子債務，蔡女找來友人梁姓還有魏姓男子，3人涉嫌聯手痛毆致死，3小時內就逮到涉案3人，警詢後依殺人罪送辦。
警方調查，顧男（61歲）因積欠開設宮廟的蔡女（56歲）法事及蓮花金款項20多萬元，因顧男無力償還，蔡女昨天清晨找來友人梁男（64歲）及魏男（52歲），並約出顧男到鳳山區臨海路上的公園附近談判。
顧男一到場時，與蔡女雙方談判不攏，蔡等人即手持棍棒及鐵鎚，朝著顧男身上猛砸，犯案後隨即離去。
直到昨天上午8點半，路過民眾發現顧男坐在公園椅子上只剩下奄奄一息，警網到達時，顧男還能動作，只是消防救護員到場時，他已經斷氣，死因是積血性休克。
由於顧男身上左眼瘀青，身上多處瘀傷，現場附近還有沾有血跡長袖外衣，警方判斷死因不單純，立即訪查周邊住戶及調閱監視器，在3小時內到鼓山區哨船頭公園逮到蔡女及梁男，還有前往楠梓區逮補魏男，警詢後依殺人罪送辦。
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