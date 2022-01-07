快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

欠20萬法事費用 高雄男子被毆打致死坐在椅子上斷氣

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區臨海路附近某公園，昨天上午有一名顧姓男子倒在地上，警方獲報到場後顧男還有氣息，只是到消防救護員到場時，他已經斷氣；警方查出顧男是因積欠蔡姓女子債務，蔡女找來友人梁姓還有魏姓男子，3人涉嫌聯手痛毆致死，3小時內就逮到涉案3人，警詢後依殺人罪送辦。

警方調查，顧男（61歲）因積欠開設宮廟的蔡女（56歲）法事及蓮花金款項20多萬元，因顧男無力償還，蔡女昨天清晨找來友人梁男（64歲）及魏男（52歲），並約出顧男到鳳山區臨海路上的公園附近談判。

顧男一到場時，與蔡女雙方談判不攏，蔡等人即手持棍棒及鐵鎚，朝著顧男身上猛砸，犯案後隨即離去。

直到昨天上午8點半，路過民眾發現顧男坐在公園椅子上只剩下奄奄一息，警網到達時，顧男還能動作，只是消防救護員到場時，他已經斷氣，死因是積血性休克。

由於顧男身上左眼瘀青，身上多處瘀傷，現場附近還有沾有血跡長袖外衣，警方判斷死因不單純，立即訪查周邊住戶及調閱監視器，在3小時內到鼓山區哨船頭公園逮到蔡女及梁男，還有前往楠梓區逮補魏男，警詢後依殺人罪送辦。

蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝
蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝
蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝
蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝
蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝
蔡姓女子因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者邱奕能／翻攝

殺人 救護員 監視器

延伸閱讀

高雄酒駕害1死3傷今告別式 范母拿陳情書提3點訴求

高雄超欠吃草莓大福！「三輪車手工麻糬」夾滿巨無霸大湖草莓，隱藏版芋泥球必點

取締酒駕遭持斧抗拒 高雄警開槍逮人

消基會公布南部10大消費新聞 城中城大火事件居首

相關新聞

東石鄉槍擊案涉案3嫌 檢聲請羈押禁見

嘉義縣張姓男子前天深夜開車載許姓友人在東石鄉一處宮廟旁，突遭歹徒持槍擊中太陽穴命危，案發10多小時，警方策動涉嫌開槍張姓...

欠20萬法事費用 高雄男子被毆打致死坐在椅子上斷氣

高雄鳳山區臨海路附近某公園，昨天上午有一名顧姓男子倒在地上，警方獲報到場後顧男還有氣息，只是到消防救護員到場時，他已經斷...

土方利益糾紛 男遭槍擊爆頭命危

廿四歲張姓男子前天深夜開車載友人，在嘉義縣東石鄉一處福德廟路旁遭人持槍狙擊，右太陽穴中彈命危，開槍的卅七歲張姓男子昨天投...

國產建材實業內線交易案 國賓影城創辦人50萬元交保

國產建材實業公司董事張世宗等人，被控在2019及隔年間，涉因提前知悉公司重大訊息，會有利多，在法定禁止交易期間，進場買股...

國產建材爆內線交易檢調約談董事 其父親與弟弟交保

國產建材實業公司在2019年間，公告子公司獲益的重大訊息時，出現多名董事等內部人，因提前知悉利多，在法定禁止交易期間，進...

曾撞總統府這次計畫讓高鐵出軌 桃檢聲押火速4天偵結

台北男子張德正2014年曾開砂石車衝撞總統府，去年12月在桃園被起獲槍彈落網，警方驚覺他隨身1封書信寫下「讓高鐵出軌、來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。