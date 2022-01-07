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東石鄉槍擊案涉案3嫌 檢聲請羈押禁見

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣張姓男子前天深夜開車載許姓友人在東石鄉一處宮廟旁，突遭歹徒持槍擊中太陽穴命危，案發10多小時，警方策動涉嫌開槍張姓男子投案，查扣2支改造手槍、4顆子彈，逮捕開車接應侯男，另遭槍傷張男同車友人許男也交出2支改造槍及1支模擬槍。警方偵訊後昨晚移送嘉義地檢署偵訊，今天凌晨檢察官訊問後，當庭逮捕，向法院聲請覊押禁見。

警方初步調查，槍擊案原因疑是以朴子分局退休侯姓偵查佐為首的土方廢土仲介集團，與24歲被槍傷張男仲介土方集團爆發利益衝突；朴子分局昨晚分別依共同殺人、槍砲罪，將開槍張男及接應的侯男、被槍傷張男的友人許男共3人法辦，擴大偵辦，追查集團共犯及退休侯姓偵查佐。

警方指出，破案關鍵在張男拿槍在廟前走動影像被監視器拍到，前晚11點在三塊厝福德廟外不期而遇，碰到張男開車載友人許男，掏槍射擊，張男頭部中彈，車子撞路旁電線桿，同車許男報案求救。

遭槍擊的張男一度無生命跡象，送嘉義長庚醫院救治，恢復生命跡象；醫院表示，右側太陽穴貫穿，子彈卡腦內，傷勢嚴重，昏迷指數只有三。

到案3名被告，今天凌晨檢察官訊問後，當庭逮捕，因所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請覊押禁見。

東石鄉槍擊案涉案3嫌檢聲請羈押禁見。記者李宗祐／攝影
東石鄉槍擊案涉案3嫌檢聲請羈押禁見。記者李宗祐／攝影

嘉義 槍擊

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