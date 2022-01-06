曾撞總統府這次計畫讓高鐵出軌 桃檢聲押火速4天偵結

台北男子張德正2014年曾開砂石車衝撞總統府，去年12月在桃園被起獲槍彈落網，警方驚覺他隨身1封書信寫下「讓高鐵出軌、來個煞不住」，並描述開車撞人群、法院等計畫；桃園地檢起初命張5萬元交保，2天後又將他拘提聲押獲准，檢察官火速4天內偵結，依槍砲罪嫌起訴，恐嚇部分不起訴。

檢警調查，張德正（48歲）駕車衝撞總統府被依殺人未遂罪判6年入獄，2020年3月才假釋出監，他自稱從死去的同學那邊收到1把改造手槍、6顆子彈，並放在隨身包包攜帶，去年12月18日到桃園參加同學會喝酒到深夜，19日凌晨再前往八德區的汽車旅館投宿。

張起初將隨身槍彈放在枕頭下，因故換房後一時大意忘了帶走，結果房務人員清潔時驚覺手槍、子彈立即報警，八德警方到場，發現張男竟是當年衝撞總統府之人，扣下槍彈、執行附帶搜索又在他身上找到意圖恐嚇公眾的書信。

張男在信中寫下「我的計畫，A讓高鐵出軌，B上高鐵控制車頭，來個煞不住，C在北市搶大車在人潮多時走人行道」，又提到擺放瓦斯桶、打算先做A再做C，觀察地形又心軟了，就跟撞總統府那次一樣，還說「原本打算公投這天在台北地院或高院」等文字。

警方19日依槍砲、恐嚇公眾罪嫌將張移送桃園地檢，當天內勤檢察官考量槍枝是否具殺傷力仍待鑑定、書信僅描述無具體實施等，命他5萬元交保；事後警方擔心張真的去履行計畫，且又快跨年到處有大型集會活動，緊急再向桃園地檢署反應。

桃檢考量有疑慮，指派肅貪兼重大組檢察官廖晟哲指揮，20日就依恐嚇公眾罪嫌向法院聲請搜索票，同步將扣案手槍以最速件送刑事局鑑定，檢察官也發現，張原稱住在台北母親家，但警方到場發現他交保後根本沒回去，張母也說兒子離家多時，就連鑰匙都寄回來，可見他居無定所。

檢警再根據張車輛、書信中透露想去地點等，過濾大量監視器21日在新店郊區拘提他，當時張獨自以轎車為家，身邊僅有些日常用品。後因槍枝鑑定確有殺傷力，檢方22日就將張聲請羈押，法官也認為他涉犯槍砲重罪、有逃亡之虞裁定收押。

檢方訊時，張坦承槍砲、否認恐嚇公眾，辯稱原想輕生後寄出信件，寫的內容只是他幻想、抒發心情而已，檢方經查除了該信內容，張並無具體著手、實施動作，搜索他戶籍地等也沒發現可相關事證。

檢察官為求謹慎，22日將張聲押獲准後，短短4天就火速偵結依槍砲罪嫌起訴他，恐嚇公眾部分不起訴，經移審桃園地院張男仍在押。