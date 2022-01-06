不良「棒球隊」一周7度滋事 花蓮檢警強力掃蕩逮16人

花蓮市區去年底一周內發生7起酒後糾眾暴力滋事，甚至波及無辜民眾。警方決定掃蕩壓制，今天出動百名警力兵分20路，逮捕年僅23歲的邱姓主嫌等16人，依組織犯罪條例、殺人未遂等罪嫌送辦，瓦解這群幫派「棒球隊」。

去年12月25日至31日跨年夜，花蓮市區KTV、PUB、公園、民宅連續發生7起暴力滋事案件，嫌犯只因上下樓梯細故起爭執就動手，甚至尋仇未遇就毆打無辜服務生，另也有砸車等暴力行為。

歹徒行徑囂張，警方相當重視，組成專案小組，調查發現是以23歲邱姓主嫌為首的不良幫派分子，經常性打架鬥毆搶地盤，涉嫌多次糾眾滋事，去年底涉及7起暴力案件，共造成13人受傷，大部分是擦挫傷。

花蓮警分局長郝心誠說，全案報請檢察官指揮偵辦，經過縝密蒐證，今天時機成熟，由花蓮地檢署檢察官葉柏岳、卓浚民帶隊，連同縣警局刑警大隊、交通隊等，出動百名警力，兵分20路執行拘提、搜索，逮捕邱嫌及其黨羽共16人到案，嫌犯年齡在20至29歲間，另起出鎮暴槍、刀械、球棒、鐵棍、辣椒水、BB彈等犯案工具，並查扣3輛犯案用的小客車。