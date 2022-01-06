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不良「棒球隊」一周7度滋事 花蓮檢警強力掃蕩逮16人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市區去年底一周內發生7起酒後糾眾暴力滋事，甚至波及無辜民眾。警方決定掃蕩壓制，今天出動百名警力兵分20路，逮捕年僅23歲的邱姓主嫌等16人，依組織犯罪條例、殺人未遂等罪嫌送辦，瓦解這群幫派「棒球隊」。

去年12月25日至31日跨年夜，花蓮市區KTV、PUB、公園、民宅連續發生7起暴力滋事案件，嫌犯只因上下樓梯細故起爭執就動手，甚至尋仇未遇就毆打無辜服務生，另也有砸車等暴力行為。

歹徒行徑囂張，警方相當重視，組成專案小組，調查發現是以23歲邱姓主嫌為首的不良幫派分子，經常性打架鬥毆搶地盤，涉嫌多次糾眾滋事，去年底涉及7起暴力案件，共造成13人受傷，大部分是擦挫傷。

花蓮警分局長郝心誠說，全案報請檢察官指揮偵辦，經過縝密蒐證，今天時機成熟，由花蓮地檢署檢察官葉柏岳、卓浚民帶隊，連同縣警局刑警大隊、交通隊等，出動百名警力，兵分20路執行拘提、搜索，逮捕邱嫌及其黨羽共16人到案，嫌犯年齡在20至29歲間，另起出鎮暴槍、刀械、球棒、鐵棍、辣椒水、BB彈等犯案工具，並查扣3輛犯案用的小客車。

過程中，有嫌犯深夜駕車想要逃避檢警追捕，警方在蘇花改多處隧道口布下攔截線，共攔截2車3人。郝心誠表示，全案依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押；並重申，檢警對於意圖挑戰法律紅線、擾亂社會秩序，絕對從嚴究辦。

花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子為首的不良組織，逮捕16人，查扣棒棍等犯案工具。記者王燕華／攝影
花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子為首的不良組織，逮捕16人，查扣棒棍等犯案工具。記者王燕華／攝影
花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子（前排中）的幫派組織，逮捕16人。記者王燕華／攝影
花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子（前排中）的幫派組織，逮捕16人。記者王燕華／攝影
花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子為首的不良組織，逮捕16人。記者王燕華／攝影
花蓮檢警今天出動大批人力，破獲23歲邱姓男子為首的不良組織，逮捕16人。記者王燕華／攝影

花蓮 檢察官 幫派

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