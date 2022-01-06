館長槍擊案 館長向槍手、操盤手提兩千萬求償

網紅「館長」陳之漢前年8月在他經營的健身房前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍，身受重傷。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，指揮劉去開槍。新北地方法院就刑事部分，宣判施俊吉依殺人未遂等罪判18年6月，刑前強制工作3年，劉丞浩依殺人未遂等罪判16年，刑前強制工作3年；館長再提民事訴訟，向兩人求償含醫療費、精神賠償費等共2千萬元。

法院調查，陳之漢前年在林口健身館前遭劉丞浩近距離開槍擊中三槍，劉犯案後搭計程車攜槍投案，經查是寶和會接受他人以高額買凶酬金，由大組長施俊吉籌畫，安排劉男以會員方式加入館長經營的健身館，觀察進出作息時間及動向，再藉故騷擾作為日後謊稱犯案動機藉口。

「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，將來有人來找你，請幫我償還外面債務。」檢警查出，劉男犯案前曾經向友人透露此訊息，劉男犯案前與施俊吉密切聯繫，犯案後施男也透過他人轉交報酬以及安家費，共25萬元。

檢警指出，寶和會受託買凶殺人手法，事前訓練成員擔任槍手，規畫槍擊案過程，事後安排逃亡路線，藏匿地點與投案方式，並支付槍手酬金與安家費，協助選任辯護人。

審理時，劉丞浩不斷堅稱沒有殺人犯意。他在審理時曾稱有反省，不應該對館長開槍，向館長道歉。劉表示他的槍是幫朋友保管，先前未受過專業訓練，當天是瞄準手腳開槍，因此沒有殺人犯意；施俊吉則稱他在此案遭拘提前沒有任何前科，卻被說成槍擊案共犯以及寶和會成員，否認所有犯行。

館長委任律師黃國昌曾在法庭上指出，劉至今仍否認犯意，且不願說出真相，從起訴書可以明顯看到這是一起策畫好的計畫，並非劉所說的一時氣憤。黃表示，這些案件不是一個人能完成，而是暴力組織寶和會在背後指使。

合議庭審理後，依殺人未遂等罪判施俊吉處有期徒刑18年6月，刑前強制工作3年；劉丞浩依殺人未遂等罪處16年，刑前強制工作3年。