影／大甲警當街緝毒畫面曝光 民眾以為在拍電影

台中市大甲警方日前當街緝毒，逮捕一名男子，查扣毒品，現場有民眾目擊，以為是在拍電影，最近上臉書分享此事，大甲警方今天強調，當天是真警察捉毒犯，並非拍片。

台中市警局大甲分局表示，今年10月接獲情資，獲知25歲楊姓藥頭在轄內販賣第二級毒品咖啡包及第三級毒品愷他命 ，經分析、比對相關資料後，組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組連日蒐證，確認販毒圖利違法事證明確，派員持續跟監鎖定確切販毒地點，查出楊男在大甲區商場停車場現身時，大甲分局偵查隊與大甲派出所員警見狀，以優勢警力，當場控制現場，楊男被逮。

警方當場起獲毒品咖啡包77.2公克，毒品愷他命36.2公克，販毒所得1萬2100元，和嫌犯販毒使用手機2支等證物，當時現場有不知情的民眾目睹，一度誤以為是電視劇組拍攝現場，直呼逼真，警方表示，全案訊後將犯嫌依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。