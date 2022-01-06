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影／奕智博重起爐灶？單月賭金破10億 警逮50人追查

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

弈智博公司因涉嫌在台設立多家公司，從事境外博弈、提供客服、網頁設計等服務，前年間遭檢警搜索，去年檢方起訴，台中市警局掌握，疑似弈智博關係人士、核心成員，透過台中「凱富」科技公司，利用相同模式從事不法，台中市警局、刑事局多個單位合作，昨天收網抓人，帶回莊姓女子等涉案50人，查扣現金960萬，全案將依賭博罪送辦。

弈智博公司因涉嫌從事境外博弈、替博弈網站洗錢，去年遭士林地檢署依賭博罪起訴，不過台中市刑大科偵隊掌握，疑與弈智博有關的人士，利用相同的運營模式，在台中市繼續犯行，經過一年的蒐證之後，報請台中地檢署檢察官指揮，並協同士林地檢署、台北地檢署共同指揮，與刑事局等單位成立專案小組偵辦。

昨天專案小組動員百名警力，兵分多路在台中、桃園、台北等地同步搜索，帶回「凱富」公司莊姓女經理（42歲）等涉案50名幹部、員工，並在該公司多個商辦大樓據點內的保險箱，查獲960萬元的可疑資金。

據透露，此次搜索台北的商辦大樓辦公室時，其中有一個保險箱內，裝有600多萬的現金，讓辦案人員咋舌，通常博弈集團，不會放置太多周轉金內辦公室內，頂多十幾、廿幾萬，此次會放置大筆的現金，研判是去年公司經營賺得「缽滿盆滿」，所以準備在公司尾牙時，發放大紅包，其中有一包紅包就裝15萬現金，但這次全成為被查扣的證物。

辦案人員搜索時，還有該公司員工在公司辦公室內戴著耳機，老神在在的吃早餐，看著筆電播放日本的卡通，絲毫沒有聽到檢警已大動作的上門搜索，高喊「不要動」，等到看到穿制服的刑警，才知大事不妙。

經專案小組初步清查，光是去年底該公司經營的博弈網站「皇冠娛樂城」，單月的簽注金額就突破10億元，判斷該公司涉及的賭金應該十分龐大，目前已透過查扣的筆電、電腦主機、相關帳冊資料，釐清金流，全案將在警詢後，依賭博、洗錢等罪，分送台中、士林、台北地檢署訊問。

台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人，台中市刑大大隊長林明佐（右二）今天說明案情。記者陳宏睿／攝影
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人，台中市刑大大隊長林明佐（右二）今天說明案情。記者陳宏睿／攝影
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人。圖／台中市刑大
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人。圖／台中市刑大
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路搜索，有員工不知檢警上門，還在吃早餐、看卡通。記者陳宏睿／翻攝
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路搜索，有員工不知檢警上門，還在吃早餐、看卡通。記者陳宏睿／翻攝
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路搜索，辦案人員查獲公司尾牙要發放的紅包，一包就裝15萬。記者陳宏睿／翻攝
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路搜索，辦案人員查獲公司尾牙要發放的紅包，一包就裝15萬。記者陳宏睿／翻攝
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人，查扣涉案960萬現金、電腦等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中凱富公司涉嫌以「薩摩亞」模式運營賭博網站，單月下注賭金破10億，台中市警局與刑事局等單位，昨天兵分多路，帶回涉案50人，查扣涉案960萬現金、電腦等贓證物。記者陳宏睿／攝影

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