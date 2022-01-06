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影／毒咖啡偽裝膠原蛋白 毒販「不信可泡」矇警失敗
新興毒品咖啡包包裝多樣，高雄市警方查獲陳姓男子等4人涉嫌的毒品咖啡包，竟以日本膠原蛋白商品外包裝，遇警查緝，陳還直稱是「膠原蛋白聖品」想矇混過關。但警方當場以毒品檢驗包，檢測出包包裝物具二、三級毒品陽性反應，才戳破陳的謊言。
去年10月間，高雄市刑警大隊偵四隊在高雄市三民區某洗車場，查緝涉毒品案的張姓男子（22歲），發現大批天使圖樣的毒品咖啡空包，懷疑張涉嫌販毒，溯源追查多月，今年1月3日，查出陳姓（27歲）、林姓（26歲）與吳姓（21歲）3男子涉嫌販毒，兵分多路，分別在高雄市鳥松區、鳳山區及屏東市，查捕3人。
警方攻入陳姓男子住處，搜得大麻、K他命，另在他的背包內，發現粉紅日文字樣的可疑包裝，員警問他是不是毒品咖啡包，但陳卻稱是他養生用的「膠原蛋白聖品」，還與員警戲稱，不信可以泡來喝看看。
員警質疑陳的說詞，當場使用簡易毒品檢驗包測試，一測便發現具二、三級毒品成分，經查膠原蛋白包裝內的粉末，含安非他命和K他命，令陳百口莫辯，稱是向上游毒販買來，便以日本膠原蛋白的外包裝包毒咖啡。全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，經檢察官諭知陳5萬元、張4萬元、吳、林3萬元交保。
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