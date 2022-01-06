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中二補選投票前 中警再破博弈集團單月簽注破10億

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二選區立委補選將在9日投票，外界選舉賭盤風聲不斷，台中市警局積極查緝賭博，昨天台中市刑大與刑事局中打等單位合作，破獲台中地區以科技公司為名的博弈集團，昨天帶回幹部、員工50人，初步清查，該集團每月下注賭金，突破10億元，十分可觀。

全案將在警詢後，移送地檢署訊問。台中市刑大上午10時，針對此案說明。

據查，台中市刑大運用大數據資料分析，蒐證掌握台中地區一家科技公司，涉經營博弈集團，經報請台中地檢署指揮偵辦，與刑事局偵七大隊、中部打擊犯罪中心、台北市刑大、大安分局、中正一分局、基隆市警局刑警大隊等共組專案小組，並報請台北及士林地檢署共同指揮偵辦。

全案在昨天動員百餘名警力，針對該公司分設於台中、北部等地區的商辦大樓、民宅華廈等同步搜索，對博弈集團分散各地的據點，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等部門查緝到案，共計查獲公司幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約960餘萬元等贓證物。

辦案人員初步檢視，該博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元，經查賭博項目為各式運動賽事、彩票及其他博奕下注遊戲等，全案在警詢後，將依賭博罪嫌，移送台中、台北、士林地檢署訊問。

台中市一家科技公司，涉嫌經營博弈集團，台中市警局與刑事局等單位，昨天合力抓人，帶回員工、幹部等50人，查扣涉案電腦等贓證物。圖／讀者提供
台中市一家科技公司，涉嫌經營博弈集團，台中市警局與刑事局等單位，昨天合力抓人，帶回員工、幹部等50人，查扣涉案電腦等贓證物。圖／讀者提供
警政署長陳家欽4日率員至台中市，了解立委補選各項治安維護的整備情形，由台中市警局長蔡蒼柏率幹部報告。記者陳宏睿／翻攝
警政署長陳家欽4日率員至台中市，了解立委補選各項治安維護的整備情形，由台中市警局長蔡蒼柏率幹部報告。記者陳宏睿／翻攝
台中市一家科技公司，涉嫌經營博弈集團，台中市警局與刑事局等單位，昨天合力抓人，帶回員工、幹部等50人，查扣涉案電腦等贓證物。圖／讀者提供
台中市一家科技公司，涉嫌經營博弈集團，台中市警局與刑事局等單位，昨天合力抓人，帶回員工、幹部等50人，查扣涉案電腦等贓證物。圖／讀者提供

台中市 賭博

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