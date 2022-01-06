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持槍毒心虛從後門逃竄 埋伏警手到擒來

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子涉嫌持有毒品及槍枝，警方接獲情資後掌握事證後，昨持搜索票到林家查緝。林男發現警方行動，從後門奔逃時被捕。員警搜出海洛因、安非他命毒品及左輪手槍1把、子彈3顆等證物，警詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警二分局今天表示，數月前接獲情報，指50多歲林男不只持有毒品，還擁槍自重。員警監控蒐證，掌握林男涉及不法具體相關事證。檢警向法院聲請搜索票獲准，警二分局與市警局刑事警察大隊偵三隊昨天5日一早展開查緝行動。

員警在林家附近部署警力，等林男的兩個女兒出門上學後展開圍捕行動。林男發覺後急忙從後門逃出，被埋伏在後門的員警制伏。警方在林男身上和家中，搜出海洛因、安非他命毒品和分裝袋，以及左輪手槍1把、子彈3顆等證物。

快過農曆年了，警方近期強力執行「查緝毒品專案」，針對影響治安的毒品及槍械指標案件，規劃掃蕩勤務，全面執行查緝。警二分局長蘇旭茂說，將持續掃蕩槍毒，淨化治安，讓人民有感，維護安居樂業環境。

基隆市林姓男子涉嫌持有毒品及槍枝，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓男子涉嫌持有毒品及槍枝，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓男子涉嫌持有毒品及槍枝，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓男子涉嫌持有毒品及槍枝，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 基隆 警察

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