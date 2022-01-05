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臥龍洞3屍命案遭指「一輩子良心不安」 戴母喊冤：女兒才是受害者

中央社 / 新竹縣5日電
南投埔里一處祕境2男1女上吊命案，死者王女的母親今天暗指3人是被另名死者范姜姓男子的戴姓前女友誣告。圖／讀者提供
南投埔里一處祕境2男1女上吊命案，死者王女的母親今天暗指3人是被另名死者范姜姓男子的戴姓前女友誣告。圖／讀者提供

南投埔里一處祕境2男1女上吊命案，死者王女的母親今天暗指3人是被另名死者范姜姓男子的戴姓前女友誣告，為此含冤而死；對此，戴女母親不滿說「女兒才是受害者」。

互相認識的32歲范姜與郭姓男子、王女陸續被發現在這處祕境上吊身亡，王女母親透過禮儀社員工轉交信函，暗指3人是被誣告含冤而死，提及「我要妳一輩子良心不安」。由於王母現場出示信函並未具名，且有「戴」字，外界質疑內容暗指范姜的前戴姓女友。

南投埔里鎮臥龍洞3人上吊命案，4日被尋獲的郭男、王女情侶5日相驗解剖，王女母親交給媒體信函指控，3人是被誣告含冤而死，「我要妳一輩子良心不安」。圖／中央社
南投埔里鎮臥龍洞3人上吊命案，4日被尋獲的郭男、王女情侶5日相驗解剖，王女母親交給媒體信函指控，3人是被誣告含冤而死，「我要妳一輩子良心不安」。圖／中央社

戴女的母親接受中央社記者訪問表示，女兒在民國108年7月透過交友軟體認識范姜後交往，109年3月4人共同租屋同住，女兒從此失聯。直到去年3月，女兒在南投一處網咖要向朋友借錢，她經朋友告知才找到女兒，並從南投帶回。

戴母指出，因郭男、王女自稱能「預知未來」讓女兒相信不已，還向女兒說「因女兒身上有負能量只有他們才能清除」，要求女兒拿鞭炮炸自己，還曾經在寒流來臨時，不讓女兒進入房屋，只因女兒身上有厄運。

戴母表示，郭、王2人不斷向女兒灌輸若跟家人以任何方式聯繫「就會接觸到第三世界的靈異」，絕對不能回家否則會影響家人。其他還包括自稱能為女兒消災解厄，會拿香、剪刀進行不明宗教儀式。

戴母指出，女兒失聯期間，也曾向警方報案，所幸透過女兒朋友找回，但女兒這段期間受的傷、被騙的錢，他們真的很難接受，氣得向3人提告討公道。警方也介入辦案，依恐嚇取財、傷害、詐欺等罪嫌，將3人函送南投地檢署偵辦。

戴母說，女兒目前身心狀況欠佳，只是對於王女母親控訴，覺得「被害者怎麼反倒成了加害者」，後續一切就交由司法判定。

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南投 命案 恐嚇

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