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自國外網站買大麻種子 室內設計師「打造溫室」育苗獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院認陳男成功栽種的大麻植株僅有1株，且為盆栽種植，株體不高，種植地點在住處內，顯非出於大型、專業、營利而製造大麻毒品目的，給予緩刑機會。圖為大麻示意圖。圖／報系資料照
台南地院認陳男成功栽種的大麻植株僅有1株，且為盆栽種植，株體不高，種植地點在住處內，顯非出於大型、專業、營利而製造大麻毒品目的，給予緩刑機會。圖為大麻示意圖。圖／報系資料照

陳姓室內設計師前年底自英國某種子網站以美金103元訂購8顆大麻種子，站方還附贈3顆，經國際郵寄包裹寄抵台南住處，他上網學習如何種植大麻，去年4月間在住處打造溫室，種下3顆種子，1顆已順利出苗，連同在酒吧所購買一小包大麻被警方查獲，他坦承犯行，台南地院認陳男並非職業級栽種大麻，給予緩刑機會。

合議庭認陳男私運管制物品進口，處4月；又意圖供製造毒品之用而栽種大麻，處1年6月；又持有第二級毒品，處3月徒刑，均緩刑4年，並應於判決確定日向公庫支付5萬元，及提供120小時義務勞務。

檢警調查，陳姓室內設計師前年10月26日上網，向英國某種子網站以美金103.82元價格，訂購3個品種的大麻種子共8顆，站方另附贈4顆，12月間經國際郵寄包裹寄抵台南住處。

陳男上網學習如何種植大麻，去年4月間在自家打造溫室，將3顆種子分別放入盆栽內栽種，除有照明設備，且以計時器計算照明時間外，甚至控制溫濕度、燈光及水質PH值等生長條件，其中1顆種子已順利出苗。

經網路巡邏員警發現陳男在該網站購買大麻種子的紀錄，去年4月13日，台南地院搜索票前往東區住處搜索，循線查獲。同時，前年6月間，他在北區公園路某PUB，以1800元代價，購得大麻1包。

台南地院合議庭認為，陳男栽種的大麻既已出苗，無論大麻是否成長開花而處於可收成程度，意圖供製造毒品之用犯行明確。然而，他成功栽種的大麻植株僅有1株，且為盆栽種植，株體不高，種植地點在住處內，顯非出於大型、專業、營利而製造大麻毒品目的，更無專業設置的大規模栽種場所與職業級栽種大麻設備，情節輕微。

合議庭審酌，陳男明知大麻種子依法不得運輸及私運的管制物品，及大麻為我國公告列管的第二級毒品，竟為己身施用需要，私運大麻種子至我國，並意圖供製造毒品之用而栽種大麻，又另持有大麻，漠視法令禁制。

惟念他犯後始終坦承犯行，態度尚佳，並考量其運輸及私運大麻種子數量、栽種、持有大麻期間、數量等一切情狀，量處其刑外，考量他一時失慮，致罹刑章，且自查獲起迄今均坦承犯行，認他經刑事偵、審程序過程，已得到教訓，並宣告緩刑4年。

大麻 毒品

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