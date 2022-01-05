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桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

埔里3屍上吊案 南投檢方：外界勿作無謂臆測

中央社 / 南投縣5日電

南投埔里鎮3人上吊命案，有媒體報導「遺體經解剖生前有掙扎」。對此，南投地檢署表示，從未有此發言，全案解剖鑑定中，外界勿作無謂臆測。

南投地方檢察署今天下午發布新聞稿指出，檢察官去年12月31日接獲南投縣警察局埔里分局報驗，同日進行相驗，並於今年1月3日解剖採檢體送驗，另於昨天下午在距離第1具遺體約250公尺外發現另2具遺體，檢察官率同法醫師今天解剖並採檢體送驗。

對於媒體報導內容，南投地檢署指出，檢方從未有此發言，此案解剖鑑定中，外界勿作無謂臆測。

檢警初步調查，互相認識的32歲范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走入埔里鎮祕境，范姜姓男子去年12月31日先被發現上吊，郭男、王女失聯多天，昨天在距離范姜姓男子陳屍處250公尺外樹林發現2人遺體，同樣為上吊，檢方今天相驗郭男、王女遺體無明顯外傷。

ETtoday新聞雲報導，「3屍解剖結果出爐，他生前有掙扎，檢朝兩大方向偵辦」，內文提及首先被發現的范姜姓男子遺體，經解剖發現，頸部有「生前掙扎不規則傷痕」。

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南投 埔里 檢察官

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