毒犯拒檢衝撞巡邏機車！ 警開9槍制止 廢棄屋抓到人

台北市士林交通分隊去年攔查違規車輛，遭通緝的李姓駕駛拒檢逃逸，甚至衝撞巡邏車，警方連開9槍射擊車輪，駕駛棄車逃逸。士林警方與桃園警方合作，昨天在新北市八里區一處廢棄屋逮捕李男，並依照藏匿人犯罪嫌逮捕朋友陳男、劉男。

警方指出，去年12月10日下午2時許，士林交通分隊在中正文昌路口取締違規，謝姓員警發現一輛車違規左轉上前攔查，但駕駛李男不停車，反而朝北投方向逃逸約3公里，謝員一路尾隨到北投自強街一處死弄，李男竟倒車衝撞巡邏警用機車，又撞路旁小貨車後，謝員連開9槍，李男仍開車逃逸。警方循線追到北投區致遠一路二段，僅發現租賃車輛，李男已逃逸無蹤。

警方專案小組追查，駕駛44歲李男是毒品慣犯，平時無正當職業，且遭毒品通緝，若落網就必須得入監服刑4月。士林鎖定李男犯後逃往新北三重區43歲陳姓朋友家投宿，正當要上門逮人時，陳男的姐夫43歲劉姓男子涉嫌通風報信，李男抓準時機逃逸。

士林警方與桃園警方合作，掌握四處躲藏的李男，最終藏匿在新北市八里區的廢棄屋，昨天下午前往廢棄屋查緝李男到案。李男供稱，不想要在牢內過年，才會想盡辦法逃逸。