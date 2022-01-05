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2女雙載突重心不穩倒地 遭一旁曳引車輾過雙亡
高雄市一名楊姓女子今天上午與姚姓友人騎機車雙載行經仁武區仁林路與林森巷路口，疑為閃避左側曳引車，突然重心不穩向內傾倒，曳引車余姓駕駛閃避不及直接輾過，楊女與友人當場遭輾斃，余男實施酒測值為零，詳細事故原因有待警方釐清。
據了解，楊女（53歲）今天上午11時許載姚姓友人（68歲）準備到仁武區烏林里看診，行經仁林路與林森巷路口西往東方向，不知原因突然重心不穩倒地遭余姓男子（60歲）駕駛的曳引車輾斃。
根據路口監視器，該路口為單線雙向道，楊女機車倒地前與左側曳引車靠得非常近，疑一時失控，突然往左側傾倒，曳引車余姓駕駛（60歲）閃避不及，且楊女兩人倒地位置為曳引車視覺死角，直接攔腰輾過，消防人員獲報到場判定兩人已明顯死亡，後續交由仁武警分局員警處理，詳細事故原因有待釐清。
仁武分局提醒，用路人務必與大型車保持安全距離，切勿超車或併行，以免進入大型車前後及左右兩側後照鏡無法看見的視野死角及內輪差範圍，也可能受大型車高速行進時產生的氣流影響，不慎晃動摔倒造成交通事故。
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