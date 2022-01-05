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藥局狂掃感冒藥煉毒 警破製毒工廠遇罕見無臭製程

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

33歲莊姓男子向其他集團製毒師學習「無臭」製程，由同夥赴中部向各大藥局大批收購感冒藥，取得感冒藥中的「麻黃素」原料再煉製安毒，刑事局南部打擊犯罪中心掌握情資，歷經數月蹲點、蒐證，日前持搜索票赴莊男位於高雄大樹區的製毒工廠逮人，起獲7.2公斤安毒成品及製毒工具、原料等，依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

莊男過去曾為詐騙集團工作，後來機房遭警方查獲後，被檢方起訴，目前全案仍在法院訴訟；莊男在官司未了結前，看準毒品市場缺貨，價格高漲，去年租下高雄大樹區1棟透天民宅，添購製毒需要的攪拌機、氣化機及化學原料後，將透天民宅作為安毒提煉工廠。

警方調查，莊男製毒原料以麻黃素為主，為取得大批量麻黃素等原料，由同夥、33歲蔡姓男子跑到中部地區，跑遍各大藥局收購大批量感冒藥，回到高雄後，在將感冒藥交給莊男，於工廠內經乳化、氰化等程序後，提煉成安毒成品。

南打接獲線報後展開查緝，歷經數月蹲點、蒐證，去年底見時機成熟，與高雄市刑大等單位持搜索票登門逮人，順利逮到正在屋內煉毒的莊男，查獲安毒成品7.2公斤及製毒器具等證物。

據了解，莊男高職肄業，不具化工專長，煉毒技術是透過其他集團的製毒師傅視訊教學，根據配方從感冒藥中純化安毒，且煉毒過程不像其他工廠飄出刺鼻臭味，莊男等人工廠罕見「無臭味」，製程罕見，才得以成功掩人耳目在內煉毒。

全案警詢後，莊男、蔡男被依毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦，檢方複訊後，莊男聲押獲准，蔡男則諭令10萬交保。

警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供
警方在莊男租下的透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。圖／讀者提供

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