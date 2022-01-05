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影／毒蟲流浪到淡水 警局門前車禍...通緝身分曝光被捕

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名張姓毒品通緝犯為了不想坐牢，刻意藏匿在淡水投靠親戚，結果昨天清晨騎機車在淡水警分局大門旁發生車禍，身分因此被處理車禍的警員發現。他拔腿逃跑翻牆躲進河畔民宅，沒多久還是被逮捕歸案。

據了解，27歲張姓男子原本住在板橋區，因為毒品案被判刑3個月，但拒絕入監服刑而被通緝，大費周章藏匿在郊區淡水投靠親戚。昨天清晨8時許，張男騎機車飆速飛快經過淡水警分局和中正路派出所門口，卻在分局停車場出入口發生車禍摔倒，發出巨大聲響引起員警注意。

中正路派出所警員陳國平、李建德隨即前往處理車禍，這時張男神色慌張急著藉故想要離開，員警透過警政系統查詢，立刻發現他是新北地檢署發布毒品通緝犯，張男卻趁隙拔腿狂奔，往淡水河畔逃跑。

警員李建德馬上跑步追去，陳國平騎機車協助圍捕，後來張男翻越圍牆跳進民宅藏匿。於是警員1人留下看守，另1人繞到附近搜索，果然在不遠的抓娃娃機店發現脫掉外套假裝路人的張男，隨即壓制上銬逮捕，帶回派出所詢問之後解送新北地檢署歸案。

張姓通緝犯拔腿就跑，奔向淡水河畔，員警緊追在後。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯拔腿就跑，奔向淡水河畔，員警緊追在後。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯在警局門口不遠發生車禍，驚動警員外出查看。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯在警局門口不遠發生車禍，驚動警員外出查看。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯落網後被解送至新北地檢署歸案。記者林昭彰／翻攝
張姓通緝犯落網後被解送至新北地檢署歸案。記者林昭彰／翻攝
張姓毒品通緝犯騎機車飆速，飛快經過淡水警分局和中正路派出所門口。記者林昭彰／翻攝
張姓毒品通緝犯騎機車飆速，飛快經過淡水警分局和中正路派出所門口。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝

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