影／毒蟲流浪到淡水 警局門前車禍...通緝身分曝光被捕

新北市1名張姓毒品通緝犯為了不想坐牢，刻意藏匿在淡水投靠親戚，結果昨天清晨騎機車在淡水警分局大門旁發生車禍，身分因此被處理車禍的警員發現。他拔腿逃跑翻牆躲進河畔民宅，沒多久還是被逮捕歸案。

據了解，27歲張姓男子原本住在板橋區，因為毒品案被判刑3個月，但拒絕入監服刑而被通緝，大費周章藏匿在郊區淡水投靠親戚。昨天清晨8時許，張男騎機車飆速飛快經過淡水警分局和中正路派出所門口，卻在分局停車場出入口發生車禍摔倒，發出巨大聲響引起員警注意。

中正路派出所警員陳國平、李建德隨即前往處理車禍，這時張男神色慌張急著藉故想要離開，員警透過警政系統查詢，立刻發現他是新北地檢署發布毒品通緝犯，張男卻趁隙拔腿狂奔，往淡水河畔逃跑。