又是惡少！不滿被看一眼 4人把無辜男打成重傷

彰化縣張姓男子與友人高男、何男、林男到溪湖鎮福安宮，張男下車步行到福安宮途中，與途中顏姓男子因眼神有交會，張男不滿被看一眼，竟夥同3友人持棍棒將顏男打到頭部挫傷、鼻骨骨折，彰化地方法院依傷害罪，將4人判刑6到4月。

判決書指出，張姓男子（25歲）前年8月某日下午1點多與3名友人開車到福寧宮，張男下車後與迎面走來、互不認識的顏男眼神交會，不滿被看一眼，用手推顏男，在車上的林姓友人（39歲）立即從車上拿出棍棒，下車毆打顏男，車上高男、何男（32歲）見狀也拿出棍棒要一起毆打顏男。

顏男見狀趕快要逃離，張男4人則在後方追他，高男(27歲)甚至還跑回車上，開著車追顏男，顏男因此跌倒，4人上前就持棍棒一頓毒打，造成顏男重傷脛骨粉碎性開放式骨折、鼻骨骨折、右眼挫傷、右眼窩骨折併結膜下出血、頭部挫傷、右內側股骨髁閉鎖性骨折。

判決指出，張男等4人與顏男並不相識，僅因細故即毆打顏男造成他傷勢不輕，