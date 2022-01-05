聽新聞
test
0:00 / 0:00
又是惡少！不滿被看一眼 4人把無辜男打成重傷
彰化縣張姓男子與友人高男、何男、林男到溪湖鎮福安宮，張男下車步行到福安宮途中，與途中顏姓男子因眼神有交會，張男不滿被看一眼，竟夥同3友人持棍棒將顏男打到頭部挫傷、鼻骨骨折，彰化地方法院依傷害罪，將4人判刑6到4月。
判決書指出，張姓男子（25歲）前年8月某日下午1點多與3名友人開車到福寧宮，張男下車後與迎面走來、互不認識的顏男眼神交會，不滿被看一眼，用手推顏男，在車上的林姓友人（39歲）立即從車上拿出棍棒，下車毆打顏男，車上高男、何男（32歲）見狀也拿出棍棒要一起毆打顏男。
顏男見狀趕快要逃離，張男4人則在後方追他，高男(27歲)甚至還跑回車上，開著車追顏男，顏男因此跌倒，4人上前就持棍棒一頓毒打，造成顏男重傷脛骨粉碎性開放式骨折、鼻骨骨折、右眼挫傷、右眼窩骨折併結膜下出血、頭部挫傷、右內側股骨髁閉鎖性骨折。
判決指出，張男等4人與顏男並不相識，僅因細故即毆打顏男造成他傷勢不輕，
4人犯後雖坦承犯行，但也未能與告訴人達成和解，且張男有詐欺前科，何男與林男均有毒品前科被判刑，仍不思悔改，為累犯，因此將張男、何男、林男判刑6月，高男判刑4月，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言