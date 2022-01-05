運毒小蜜蜂用完就丟 毒販拜五鬼運財咒...最後警上門

台中市刑大在去年間緝毒時，透過運毒「小蜜蜂」追查，發現張姓男子藏身幕後供毒，張為避免遭查緝，都以假名與小蜜蜂交涉，有小蜜蜂被捕後，張也馬上找人補上，把小蜜蜂當成用完就丟的「免洗筷」，十分無情。警方收網抓人時，發現張在住處供奉五鬼運財咒，只不過財神沒上門，警方先抓人，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴張等涉案4人。

台中市刑大偵五隊在去年間透過網路通訊軟體，發現有交易毒品的訊息，警方偽裝買家後，在去年5月至9月間，陸續查獲運毒的「小蜜蜂」蔡姓（21歲）、利姓（20歲）、陳姓男子（23歲）等人後，掌握提供毒品給小蜜蜂的毒販，都已化名與小蜜蜂交涉，增加檢警辦案難度。

不過經過辦案人員過濾資訊，確認張姓男子（24歲）就是幕後毒販，並透過跟監掌控，查出張藏身在南屯區的高級住宅大樓內，警方在去年9月間搜網抓人，查獲毒品、現金、電子磅秤等贓證物。

另外辦案人員搜索時發現，張在住處供奉財神，還有從財神廟求來聚寶招財盆器，盆底貼有五鬼運財符咒，寫著「生意興隆、鴻圖大展」、「鬼押橫財、天財、地財」等語，但張販售毒品，戕害人民身心，沒有等到財神保佑，只遇到警察上門。

辦案人員調查，張姓男子平時除招攬小蜜蜂從事販毒以外，為確保進貨毒品的品質，還會邀集友人「試車（測試毒品）」，確認手上貨源的純度、口味「偏軟偏硬」，感覺持不持久等。