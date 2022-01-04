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進口禁藥製作瘦身藥 彰檢毒品罪藥事法起訴2女

中央社 / 彰化4日電

詹、李兩女涉嫌進口被列為禁藥及毒品的sibutramine原料，委託工廠製成瘦身藥，透過網路等社群或組上下線代理轉賣。彰檢依藥事法與毒品罪嫌起訴2人，並建請法院求處重刑。

彰化地檢署起訴書表示，36歲的李姓美容師看上女性減重商機，去年9月透過網路從中國地區找到可提供sibutramine成分的公司，再找上不知情生物科技公司混入其他原料製作瘦身藥錠。

不過，sibutramine有心律不整等副作用，2010年就遭衛福部列為禁藥；另外，該藥有抑制食慾神經跟興奮效果，容易成癮，2021年9月公告為第4級毒品。但李女仍對外宣稱瘦身產品合法，透過臉書、網路等社群或組上下線代理方式轉賣，經民眾檢舉遭檢方循線查獲。

起訴書指出，44歲的詹女從2009年起包裝、販賣含sibutramine成分的瘦身藥牟利，並於2013、2014年遭判刑確定。李、詹兩人2014年間進貨，雖一度被檢舉，但李女辯稱是自己服用，新北地檢署也以不起訴處分，但兩人仍繼續從中國輸入禁藥。

檢方查出，2020年1月、3月期間，詹女製作34萬3000顆瘦身錠，以每盒（80顆）新台幣1500元價格轉賣李女；李女再以每盒至少3000元販售。詹女為規避查緝，還交代李女交貨時製造金流斷點、不准記帳。

李女在包裝外盒虛偽標記「美國加州製造」，創造檢驗合格外觀，透過蝦皮、臉書粉絲專頁「jojolejojo專業瘦身」、「天然草本纖姿官網」、「變身小纖女窈窕女神」等販售給彰化等地民眾，也組成「仙女團隊」、「女神團隊」等代理團隊，販售給不知情下線跟民眾。

起訴書也指出，2020年9月，兩人因故拆夥，李女找到可供sibutramine成分公司，再透過不知情製藥公司製作7788盒（每盒80顆）瘦身藥，取名「草本小纖女」、「天然草本纖姿」販售，直至今年9月遭調查局獲報，檢調追查發現李女非法獲利至少2167萬元。

詹女得知李女被逮後，擔心犯行東窗事發，立即跟製藥公司坦承有添加違法成分，製藥公司察覺有異，主動檢舉，進而查獲詹女牟利643萬不法所得，並查扣16萬2808顆瘦身錠。

檢方起訴書指出，2人明知sibutramine為禁藥，不得輸入與販賣，也知其是毒品，卻虛偽標記商品原產國，販售給不知情消費者；且兩人並非第一次販賣禁藥，仍不思悔改，還擴大通路販售，規模龐大，危害社會公益甚鉅，建請法官從重量刑。

毒品 衛福部

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