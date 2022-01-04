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關刀刺喉、銅錢塞嘴妻慘死 獄友檢舉他早有殺老婆動機
桃園徐姓男子和曾姓妻子在家施用毒品咖啡包，曾突抽搐、身體異常，徐自認妻子中邪要幫「驅魔」、「退乩」竟拿關刀戳她咽喉、銅錢塞嘴，並壓迫頸部致死；法院今開庭，徐仍否認殺人犯意，但死者家屬稱收到1封檢舉信，主張徐在監時就向獄友透露殺妻之意。
檢警調查，徐男（25歲）去年7月10日和曾一起吸毒，曾出現異狀不停抽搐，徐拿一旁木製雕像關刀戳曾咽喉、口部，還壓迫她脖子、腹部，導致曾頸部大面積壓傷，還拿銅錢塞她嘴巴喉嚨，落網後自稱要替妻子驅魔、退乩，檢方偵結依殺人罪嫌起訴他。
桃園地院上次開庭時，徐表示沒有要殺害或傷害曾女，但承認自己有過失，因為沒立刻打電話叫救護車。
桃院今第二度開準備程序庭，徐男仍否認殺人，辯稱當時沒有殺人犯意；徐的辯護人聲請法醫作證，以證明死者確切死因，檢察官則聲請傳喚死者母親、姊姊，確認夫妻平時相處關係，以證明徐男有殺人犯意。
另外，被害家屬事後收到1封檢舉信，為1名自稱曾和徐男為獄友的江姓男子所筆，內容透露徐男在監時曾向他透露說「想殺害妻子」等語，檢方也聲請傳喚江男作證。
法院為釐清該檢舉狀是否為真、檢舉的江男是何時和徐男為獄友，公訴檢察官提議函詢去年2月至4月2人在監的錄音錄影畫面勘驗，但因期間長達90多天，法官詢問能否再提供更精確時段，檢察官突然說「那我直接去訊問江男好了」。
法官聽到不解問「你要怎麼去訊問他？」檢察官前後思索後改口說「不知道」，最後法官才表示，這部分再向監所函詢。
對此，徐男辯護人主張該名江男是「會說謊的證人」，為此要聲請徐當時在監的另名吳姓獄友，以作為品格證人。
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