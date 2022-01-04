桃園女下車如廁卻被丟包 警跟監查出整車全是通緝犯
桃園市陳姓女子日前因毒品案遭通緝，昨天晚上與2名友人駕車外出被警方跟監，陳女下車如廁時，駕車男子察覺不對勁便逕自駛離，留陳愣在原地；便衣員警見狀，兵分二路將3人全都攔下盤查，查出車上兩名男子也都因案遭通緝，詢後全依法逮捕並解送歸案。
桃園警分局指出，桃園市陳姓女子（45歲）因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，青溪派出所便衣員警昨天晚上追查她行蹤，晚上8時許看見陳與2名友人駕車外出，為避免發生衝撞意外選擇尾隨監控，見機行事。
警方發現，轎車繞行許久，最後在中山北路突然停車讓陳女下車，隨即開走，立即分組攔查。一組人馬將陳女攔下盤查，她見到員警嚇一跳，但擔心的其實是她急著下車要找廁所，兩名新朋友卻把向朋友借來的車開走。
另一組員警趁車輛停等紅燈時攔下，盤查發現乘客胡姓男子（46歲）因毒品、竊盜等共3案遭桃園地檢署通緝中；駕駛楊姓男子（46歲）出示的證件相片，與本人相差極大，經盤查才發現他出示的是弟弟的證件，他本人則因毒品、竊盜等共4案遭通緝。兩人當場被逮。
警方調查，胡、楊2人與陳女剛認識不久，不知道彼此姓名，僅以暱稱相呼，原本是要讓陳女找地方如廁，在她下車後發現後方跟了3輛機車，懷疑遭警方跟監才逕自驅車離開，但最後仍難逃法網；3人共涉及8起案件遭通緝，警詢後全依法逮捕並解送歸案。
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