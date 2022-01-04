影／汐止男持毒拒檢撞傷警 熊貓外送員霸氣協助壓制

鄭姓男子日前邊騎車邊講手機，巡邏員警鳴笛要他受檢，他起初假意配合，不料胸口違禁品遭員警發現，他急忙跳上車辯稱「有急事要走」，發動油門逃逸，警察欲將他拉下車，卻被他撞；騎車經過的2名熊貓外送員發現扭打情事，立刻臨停路邊，加入戰局助警壓制。警方在他身上查獲毒品安非他命等罪證，詢後送辦。

警方調查，鄭男（44歲）本月2日下午1點多，騎車行經汐止區新台五路、新興路口，巡邏員警發現他右手催油門、左手講電話，明顯違法，鳴笛兩聲，將他攔下盤查。

鄭男熄火後，假意配合攔查，不料當警方發現他胸口異常鼓起、疑似有違禁品，要他配合取出查看，他怕藏匿的毒品被警方發現，心慌意亂，稱「我還有急事，要先走」隨後跳上機車，發動引擎準備離去。

警方不採信他說詞，不讓他走，回問「你要去哪裡、我還沒盤查完畢」，衝突一觸即發，鄭突然催油門撞警，員警被撞傷、警用機車也被撞倒，但仍奮力拉住他，沒讓他趁隙離去，當時恰巧有2名熊貓外送員經過，看見警民扭打衝突，上前幫忙警察壓制。