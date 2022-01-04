北市男違規駕駛遭盤查 避光墊下藏毒難逃警法眼
陳姓男子日前駕車行經北市大同區時閃雙黃警示燈違規跨線行駛，遭巡邏的特勤中隊員警察覺有異，立即趨前盤查，眼尖發現儀表板避光墊異常隆起，查獲23包毒果汁包送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，因應年節假期加強維護轄區治安，轄下特勤中隊警網於去年12月27日在大同區民權西路一帶執行複式巡邏勤務，看見1輛白色汽車閃雙黃警示燈違規跨線行駛，立即趨前盤查。
經查發現駕駛陳男的座車儀表板避光墊有異常隆起，警方直覺研判避光墊下方藏有異物，進一步盤檢當場查獲23包毒果汁包（總毛重163.95公克），檢驗後呈第三級毒品愷他命陽性反應，全案詢後移送台北地檢署偵辦。
市刑大呼籲，目前國內大麻並未合法化，民眾切勿心存僥倖、以身試法，警方將持續掃蕩，以杜絕毒品危害。
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