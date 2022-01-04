北市男違規駕駛遭盤查 避光墊下藏毒難逃警法眼

不管多會作曲彈琴唱歌，歌手也是人，也會犯錯。若喜歡的歌手做出不應該做的事，你是否應該改變你對作品的反應呢？他的人格瑕疵會讓他的歌變得不好聽嗎？國外哲學界最近有許多新作討論「不倫藝術家的藝術」的問題。如果覺得這個議題的名稱有點抽象，其實可以先撇開「藝術」如何定義，直接切入周遭的具體例子。雖然他們討論的都是西方的惡名昭彰歌手、導演、畫家等等，但我相信我們也有許多「在地典範」。

2022-01-04 11:15