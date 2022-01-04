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作業員收入有限改當大麻農夫 出貨前栽在警手裡
擔任工廠作業員的黃姓男子，疑因收入有限不足養家，從國外買入大麻種子，在嘉義縣新港鄉住處種植大麻，準備趁春節前出售賺取暴利，高雄市苓雅分局警方獲報後，會同嘉義縣警方，昨天搜索黃男種植處所，查獲47株大麻活株、500克成品，今警詢後全案依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。
苓雅警分局日前接獲線報，掌握黃男在住家種植大麻，警方循線展開跟監、蒐證，等待時機成熟後，向嘉義地檢署聲請拘票及嘉義法院聲請搜索票獲准。
昨天上午8時許，苓雅警方結合嘉義縣刑大科偵隊、民雄分局共同偵辦，一票警力前往黃男住處搜索，當場在屋內逮捕黃男。
警方在屋內查獲大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及種植用的紫外光、水耕設備等，在民宅內從栽種到烘培為成品一條龍作業。
據了解，黃男在工廠擔任作業員，收入有限，他看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，沒有種植經驗的他從國外購入大麻種子後，透過網路自學水耕技術，在新港鄉的租屋處種植大麻，想要靠賣毒謀取暴利。
黃男昨被警方逮捕時，大麻已完成採收，加工成乾燥成品，他坦承賣毒，至於有無大麻成品流入市面，苓雅警方正擴大追查大麻成品的流向。
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