影／高雄DAVID靠醫美水貨牟利 侵權破億名下6房遭警逮捕

高雄市朱姓男子綽號「DAVID（大衛）」過去是醫療器材業務，近年來看準醫美市場，透過不明管道，買入未經許可的醫美水貨設備、材料，並在高雄、屏東等地，投資多家醫美診所，以合法掩護非法的方式，販售、租借經過偽、變造的醫美「極限音波探頭」牟利，警方在今年5月間抓人，發現朱名下有6棟房產，侵權市值初估破億元，全案依商標、藥事法等罪送辦。

據查，高雄市朱姓男子（39歲）綽號「DAVID」，在南部頗具知名度，是醫美界知名的水貨商，他原從事醫療器材販售，他在2019年間，開始投資設立多家合法診所，以合法掩護非法方式販賣、租借，經過偽、變造醫美「極限音波」、「鳳凰電波」、「海芙音波」的儀器探頭，藉此蒙取不法利益。

刑事局中打二隊從2020年底獲報後展開蒐證，並報請高雄地檢署檢察官陳永章指揮偵辦，與高雄市苓雅、左營警分局、保二總隊刑大偵二隊共組專案小組偵辦，全案經在去年5月間收網，兵分16路搜索，帶回朱姓男子與涉案4名業務，並查扣涉案美版鳳凰電波拉提儀器、音波拉提探頭、玻尿酸、肉毒桿菌、音波拉提耗材，扣案證物經產品代理商鑑驗，都認定為偽、變造醫美器材，估算侵權市值破億元。

據查，朱姓男子透過非法醫美儀器，獲利頗豐，名下不動產，在高雄市鼓山、左營地區有6筆，另外動產部分，名下有四輛車輛，除了國產的轎車、貨車之外，還有賓士與名車瑪莎拉蒂，平時朱還會將賓士、瑪莎拉蒂的名車，借給業務外出跑生意。

朱姓男子與涉案業務等人，承認有販售、租借儀器、但否認有變造行為，全案警詢後依違反商標法、藥事法等罪，移送高雄地檢署，檢方訊問後，命朱以10萬元交保，其餘請回。