偷竊通緝犯哀求警「別告訴家人」 還坦承攜毒當交換條件

高雄46歲吳姓男子，因涉犯竊盜罪，遭高雄地檢署通緝，日前騎車行經鳥松區公園路時，因形跡可疑，遭巡邏員警攔查並發現通緝身分；吳男還向警方哀求「別告訴家人」，還以坦承攜帶毒品當交換條件，讓警方傻眼；警詢後，將他逮捕歸案，並依毒品危害防制條例移送。

仁武警分局大華派出所警員，於去年12月31日清晨巡邏時，看到吳男騎車行經鳥松區公園路時，突然緊急煞車，作勢要逃跑，引起警方注意，上前攔查，隨後查出他涉犯竊盜罪，於12月29日遭高雄地檢通緝。

當下吳男神情緊張，擔心通緝身分曝光，被家人知道，不斷向警方哀求「別告訴家人」；還說，希望以坦承攜帶毒品當交換條件，只盼別讓家人知道，隨後警方在他身上搜出0.19公克安非他命。