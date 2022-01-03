影／自由了！Toyz步出台中戒治所 面對提問他這麼說...

聯合報 / 記者陳宏睿劉柏均／台中即時報導

知名網路直播主、電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌賣大麻菸彈，遭檢方羈押2個月後，移往台中戒治所觀察勒戒，在歷經近40天的戒治後，台中戒治所做出評估報告，認為劉已無吸毒傾向，今天下午劉獲得釋放，劉在下午5時許，步出台中戒治所大門時，面對記者提問，一律以「之後會詳細向大家說明」回應，接著就搭乘計程車離開。

劉偉建在今天下午5時許，步出台中戒治所大門，劉與昔日鏡頭的體格相比，略有變瘦。劉看到記者鏡頭時，顯得有些意外，面對記者提問「是否有話想跟粉絲說」、「有沒有什麼話想說」、「勒戒期間有無遇到問題」、「針對檢方指控涉嫌販售大麻有無意見」等數個問題。

劉偉健以「之後會跟大家詳細說明」統一答覆。他也回應，在台中戒治所觀察勒戒期間，「沒有遇到問題」，被問到「是否要拍節目說明」，他則說「再看看，再考慮一下」，接著就搭乘計程車離開，從他步出戒治所大門至搭上計程車，過程僅約1分多鐘。

劉偉健（29歲）綽號「Toyz」是網路遊戲「英雄聯盟」的電競選手，後來以經營網路直播、YouTube聞名，去年5月至9月間，台中地檢署緝毒組，在中部地區查獲販售大麻菸彈的多名大、小藥頭，起獲200顆大麻菸彈，檢方循線再追，查出劉涉嫌重大，去年9月28日收網，帶回劉等涉案人，其中劉遭檢方聲押獲准，另名楊姓軍人則獲40萬交保。

去年11月26日，因2個月羈押期將屆滿，台中地檢署向台中地院聲請延押，法院審理後，認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定150萬交保、限制出境，檢方以劉毛髮曾驗出二級毒品反應，聲請觀察勒戒獲准，劉在同年月26日傍晚，被移送至台中勒戒所截至今天才獲釋，全案檢方尚未偵結，仍持續查緝上、下游涉案藥頭與藥腳。

電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今天獲釋。記者劉柏均／攝影
電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今天獲釋。記者劉柏均／攝影
電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今天獲釋。記者陳宏睿／攝影
電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今天獲釋。記者陳宏睿／攝影

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