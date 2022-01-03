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獨／Toyz涉賣大麻羈押後送勒戒 評估無毒癮今獲釋

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

知名網路直播主、電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌賣大麻菸彈，遭檢方聲押獲准，去年11月底，羈押期滿後，檢方聲請延押，法院裁定以150萬交保，因劉驗出毒品反應，檢方聲請觀察勒戒，經近40天的勒戒後，台中戒治所在去年12月30日將複評後的報告送交台中地檢署，報告指出，劉已無吸毒傾向，可停止觀察勒戒，今天戒治所收到檢方傳真釋放令，在下午5時釋放劉。

據透露，劉偉健在去年12月28日完成複評，評估報告以劉已無毒癮戒斷症狀、無毒品前科、戒治期間狀況良好、無脫序行為，在外有家庭支持，評估劉已無需接受強制戒治，建請檢方向法院聲請「停止觀察勒戒」，台中戒治所在同年月30日將評估報告，發文給台中地檢署，由檢方向台中地院聲請。

據透露，戒治所在今天下午4時許接到釋放令後，進行後續作業，讓劉偉健在今天下午5時許，步出戒治所大門，搭乘計程車離開，面對記者提問，他僅說「之後會再詳細說明」。

劉偉健（29歲）綽號「Toyz」是網路遊戲「英雄聯盟」的電競選手，後來以經營網路直播、YouTube聞名，去年5月至9月間，台中地檢署緝毒組在中部地區，查到涉嫌販售大麻菸彈的多名大、小藥頭，起獲200顆大麻菸彈，檢方循線再追，查出劉涉嫌重大，去年9月28日收網，帶回劉等涉案人，其中劉遭檢方聲押獲准，另名楊姓軍人則獲40萬交保。

去年11月26日，因2個月羈押期將屆滿，台中地檢署向台中地院聲請延押，法院審理後，認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定150萬交保、限制出境，檢方以劉毛髮曾驗出二級毒品反應，聲請觀察勒戒獲准，劉在同年月26日傍晚，被移送至台中勒戒所迄今，全案檢方尚未偵結，仍持續查緝上、下游涉案藥頭與藥腳。

電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今日獲釋。記者陳宏睿／攝影
電競好手劉偉建（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，去年9月底遭檢警帶回，經羈押2個月後，送台中戒治所觀察勒戒，去年底經所方評估後，無吸毒傾向，今日獲釋。記者陳宏睿／攝影

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