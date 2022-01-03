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酒後口角釀禍 男子涉持園藝鏟打死好友遭逮

中央社 / 桃園3日電

桃園市大園警分局今天表示，大園區陳姓男子昨晚至謝姓友人家中喝酒聊天，雙方疑因生活瑣事發生衝突，陳男拿園藝鏟重擊謝男頭部，謝男送醫後不治，警方獲報逮捕陳男送辦。

桃園市警察局大園分局副分局長許俊雄下午接受媒體聯訪表示，陳姓男子昨晚至謝姓友人家中喝酒聊天，期間疑因生活瑣事發生口角及肢體衝突，陳男因情緒失控，隨手拿起一旁的園藝鏟重擊謝男頭部，謝男送醫後不治，警方獲報後到場逮捕陳姓男子，詢問後依殺人罪移送桃園地方檢察署偵辦。

警方表示，昨晚7時20分許接獲轉報，在轄內一處民宅發生打架糾紛並有1人重傷送醫，警方迅速抵達，經詢問報案的謝男兒子得知，7時許返家看到父親倒在椅子上，頭部流血已無意識，雖立即通報119送醫，但仍傷重不治。因案發時家中無人，因此不清楚事發狀況。

警方查看一旁呆坐的陳男狀況，發現他手掌上有血跡涉嫌重大，經詢問後，陳男坦承當天到謝男家中喝酒，期間因故發生口角及肢體衝突，一時衝動釀禍，警方在得知後立即將陳男逮捕帶回調查，並依殺人罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園 園藝 殺人

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