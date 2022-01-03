40年前引入製毒技術名噪一時 82歲「安毒祖師爺」癌逝

82歲韓國華僑邵遠來40年前將製造毒品安非他命技術引入台灣，製品銷路遍布兩岸、日、韓，有「安毒祖師爺」之稱，還因技術高超遭黑道要脅，於假釋期間再度製毒被逮入獄，去年底因肝癌保外就醫，昨晚病情急轉直下，因肝癌術後併發吸入性肺炎及呼吸衰竭逝世。

邵遠來是韓國華僑，早年與國內安非他命鼻祖楊南山共同製造安毒，走私大陸、韓、日，名噪一時，1995年間因涉麻醉藥品管理條例等案件，被判有期徒刑13年，於2000年底假釋出獄。

邵遠來在假釋期間，因製毒技術高超被黑道盯上，當時黑道殺害邵飼養的狗，剝光狗皮，血淋淋丟在他家門口，又警告若不協助製安毒，就要對他的家人不利，讓他不得不配合，直到製毒工廠2006年中旬被台北縣警方破獲。當時邵因製毒再被判16年，加上殘刑應執行21年，預計2028年才能出獄。