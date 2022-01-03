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40年前引入製毒技術名噪一時 82歲「安毒祖師爺」癌逝
82歲韓國華僑邵遠來40年前將製造毒品安非他命技術引入台灣，製品銷路遍布兩岸、日、韓，有「安毒祖師爺」之稱，還因技術高超遭黑道要脅，於假釋期間再度製毒被逮入獄，去年底因肝癌保外就醫，昨晚病情急轉直下，因肝癌術後併發吸入性肺炎及呼吸衰竭逝世。
邵遠來是韓國華僑，早年與國內安非他命鼻祖楊南山共同製造安毒，走私大陸、韓、日，名噪一時，1995年間因涉麻醉藥品管理條例等案件，被判有期徒刑13年，於2000年底假釋出獄。
邵遠來在假釋期間，因製毒技術高超被黑道盯上，當時黑道殺害邵飼養的狗，剝光狗皮，血淋淋丟在他家門口，又警告若不協助製安毒，就要對他的家人不利，讓他不得不配合，直到製毒工廠2006年中旬被台北縣警方破獲。當時邵因製毒再被判16年，加上殘刑應執行21年，預計2028年才能出獄。
台北監獄副典獄長李金德指出，邵遠來入監多年，表現尚可，但因年事已高，近年來小病痛不斷，去年12月21日因肝癌保外就醫，昨天晚上生命跡象趨於微弱轉加護病房，晚上因肝癌術後發生吸入性肺炎併發呼吸衰竭過世；家屬於相驗後對死因無意見，將遺體領回。
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